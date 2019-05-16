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Тимофей Калачев покидает «Ростов»

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  • 16.05.2019, 20:17
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Для белорусского футболиста матч с «Зенитом» станет прощальным за «Ростов».

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев завершает выступление за клуб, сообщает пресс-служба команды.

«Матч 29-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» станет прощальным для легенды ростовского клуба Тимофея Калачева в составе команды», – сообщает твиттер клуба.

Остается неизвестным, завершит ли Калачев профессиональную карьеру.

Калачев выступал за ростовский клуб в сезоне-2005/07, а также с 2010 года.

С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.


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