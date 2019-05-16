Из Оперного театра ушел главный дирижер 2 16.05.2019, 20:31

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Он занимал эту должность 12 лет.

Виктор Плоскина ушел с должности главного дирижера Национального театра оперы и балета Беларуси. Информацию об этом tut.by подтвердили в театре.

Плоскина занимал эту должность с 2007 года. За последние десять лет художественное руководство Оперного не менялось. Кадровые изменения связывают с приходом на должность художественного руководителя театра Валентина Елизарьева.

Плоскина продолжит сотрудничество с коллективом в статусе главного приглашенного дирижера. Впрочем, в таком же статусе пребывает итальянец Джанлуко Марчиано.

Теперь дирекция объявила конкурс на замещение этой должности. Кандидат будет избран конкурсной комиссией путем тайного голосования до 1 мая 2020 года.