Рада Украины продлила до конца августа льготный период растаможивания «евроблях» 1 16.05.2019, 20:42

Рада удовлетворила требование митингующих «евробляхеров».

Верховная Рада 15 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона №8371 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым продлила льготный период растаможивания автомобилей на иностранной регистрации – "евроблях". Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Как заявил спикер парламента Украины Андрей Парубий, законопроект был внесен в зал вне очереди, по просьбе участников пикета "евробляхеров", который проходит в Киеве.

Одной из правок предусмотрено продление переходного периода, после которого с владельцев "евроблях" будут взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления, со 180 до 270 дней. Льготный период растаможивания заканчивался 24 мая, после чего за управление автомобилем с иностранной регистрацией полагался штраф в размере 170 тыс. грн.

За принятие законопроекта проголосовали 236 народных депутатов при 226 необходимых.

25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях".

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что за время действия льготного периода украинцы растаможили более 218 тыс. автомобилей на иностранной регистрации, в госбюджет поступило 13,5 млрд грн.

Акция протеста "евробляхеров" началась 15 мая. Владельцы автомобилей на европейской регистрации требовали продлить льготный период для растаможивания авто, отменить акциз, отсрочить введение штрафов и остановить начисление повторных штрафов за растаможивание автомобилей.