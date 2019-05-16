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Песенка-чудесенка

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  • Матвей Ганапольский
  • 16.05.2019, 20:59
  • 2,588
Матвей Ганапольский

Видимо, россияне уже не готовы съесть все, чем кормит телевизор.

Ирина Петровская, которой я безусловно доверяю, пишет в Facebook'е позитивные слова про «Первый канал» и про историю со странным голосованием на детском песенном конкурсе.

Итак:

1. Выявлены накрутки с помощью ботов – более 30 000 звонков – это я прочитал в отчёте Group-IB, которая поводила анализ.

2. Результаты голосования аннулируются.

3. Будет специальный выпуск проекта с участием тех же финалистов, но неизвестно, будет ли в их числе та самая Микелла Абрамова, вокруг которой спор.

4. Примут меры, чтобы такого больше не было.

Что можно сказать.

Во-первых, позитивно то, что Эрнст среагировал, инициировал расследование, не стал устраивать корпоративные таинства, стоять на позиции, что «у нас всё хорошо» и аннулировал результаты.

Во-вторых, важно, что будет повторное выступление финалистов, хотя не понятно, будет ли это просто концерт или голосование. При этом, я за то, чтобы дочь Алсу там также выступала – в том, что за неё голосовали боты, сама она не виновата. Может её мама – да, но дочь нет.

Что касается принятия мер, то не уверен, что ботов можно усмирить – пока что ни у кого это не получалось. Я бы изменил систему голосования на живых людей в студии, но «Первый канал» никогда на это не пойдёт – ему нужна массовость, чтобы голосовала вся страна, чтобы была дорогой реклама.

Однако, Эрнсту виднее – возможно айтишники найдут способ, ведь в некоторых странах по интернету голосуют даже на выборах, и ничего. Тем не менее, в последующих конкурсах будет привкус неуверенности и подтасовки, особенно, если среди конкурсантов будут дети каких-то VIP-ов.

Теперь об общей атмосфере. Когда случилась эта история, то, конечно, на ней оттянулся интернет – было масса всяких злых шуток. И среди них было довольно старое фото, где, на каком-то конкурсе бодибилдеров, среди них в шеренге стоит обычный чуть полноватый юноша – явно не спортсмен. Но у него такой же номерок, как и у прочих – то есть, он участвует в конкурсе. Подпись под рисунком гласит: «Найдите сына Алсу».

Думаю, что лет пять назад Эрнст ничего бы не отменял, а общество кивнуло бы головой и сказало по привычке – ну, что ж, у талантливой мамы талантливая дочь. Но сейчас, как видим, всё по-другому. Видимо, люди уже не готовы съесть всё, чем кормит телевизор. И это не только с песенкой-чудесенкой, но и с храмом в Екатеринбурге и с мусорными свалками по всей России. Телевизор вопит про врагов, которые против православия, а людям плевать на телевизор – он уже не авторитетен.

Но есть и не решаемые вещи, к примеру, само голосование. В принципе, это огромный скандал, за который кто-то должен ответить. Давайте скажем прямо, вы уверены, что сама Алсу не имеет никакого отношения к этим ботам, которые «топили» за её дочь? Я не уверен – это кто-то должен был организовать и оплатить. И Алсу должна что-то сказать по этому поводу и должно быть расследование. Но мама Алсу тихонько стоит в сторонке, и дальше будет молчать. А зачем говорить, ведь никто не задаёт никаких вопросов.

Но вопросы остаются.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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