закрыть
16 мая 2019, четверг, 22:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ирина Геращенко уходит из «минской группы»

2
  • 16.05.2019, 21:05
  • 1,365
ИРИНА ГЕРАЩЕНКО
ФОТО: UKRAFOTO.COM

Одна из главных переговорщиков от Украины в Минском процессе уволилась.

После почти пяти лет работы представителем Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу в Минске со своего поста уходит вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она написала заявление об увольнении сама, сообщает РБК-Украина.

— Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

— Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка.

У Геращенко были сложные отношения с официальным Минском. В 2016 году у нее были проблемы с попаданием на переговоры в Беларусь, потому что она оказалась в общей базе невъездных с подачи России. Позже МИД Беларуси заверил, что Геращенко может спокойно приезжать для участия в переговорах.

После этого украинский политик несколько раз критиковала белорусские власти за голосование в ООН вместе с Россией по украинским вопросам.

В трехсторонней контактной группе, которая работает в Минске с 2014 года, Украина, Россия и ОБСЕ ведут постоянные переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе с участием представителей самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович