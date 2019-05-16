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Белорус Иван Иванков включен в Международный Зал славы спортивной гимнастики

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  • 16.05.2019, 21:16
Иван Иванков

Он стал пятым белорусом в списке.

Прославленный белорус Иван Иванков включен в Международный Зал славы спортивной гимнастики, передает pressball.by.

Наш соотечественник является двукратным чемпионом мира в многоборье (1994, 1997), двукратным чемпионом Европы в многоборье (1994, 1996) 11-кратным призером чемпионатов мира. Иванков стал пятым белорусом в Зале славы после Ольги Корбут, Нелли Ким, Светланы Богинской и Виталия Щербо.

Также в 2019 году в Зал славы включены американец Шон Джонсон, россиянка Мария Филатова и китаец Ли Сяопэн.


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