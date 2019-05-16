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В РФ назвали условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

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  • 16.05.2019, 21:18
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«Транснефть» заплатит всем, кто докажет реальные убытки.

Конкретных списков нефтяных компаний Белоруссии, которым планируется выплатить компенсации из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», пока нет, «Транснефть» компенсирует ущерб всем, кто докажет, что понес реальные убытки. Об этом сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

«Всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки, конечно, [«Транснефть»] будет компенсировать», — приводит слова Козака «РИА Новости».

Кроме того, вице-премьер заверил, что затраты «Транснефти» на компенсацию будут учтены при утверждении ее дивидендов. Козак уточнил: «Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты». «Мы будем делать все, чтобы они были учтены», — пообещал он.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что компания занимает конструктивную позицию и готова возместить ущерб из-за «грязной» нефти. По оценкам главы Минэнерго, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн. Лукашенко говорил, что «грязная» нефть за неделю «съедала» около 4–5 мм толщины стенок трубопровода. По его оценкам, ущерб составляет «сотни миллионов».


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