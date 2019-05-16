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«Минск» для Екатеринбурга

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  • Евгений Ихлов
  • 16.05.2019, 21:33
  • 1,726

Казалось бы, опрос — неплохой компромисс. Но дьявол — в деталях.

Казалось бы, Путин предложил очень хороший компромисс: судьбу застройки будущего храма св. Екатерины должен решить опрос.

Но дьявол в деталях. Точно как в "Минске-2", который, как теперь открыто пишут, был создан для федерализации Украины (а не для обеспечения культурных прав русских и русскоязычных ОРДЛО, как вы думали).

Противники стройки заранее названы меньшинством, коему: а) указано подчиниться большинству; б) будет в качестве компенсации оборудован другой парк.

Дальше - больше.

Опрос будет проводиться только среди жителей микрорайона, т.е. так называемого "Центрального" - в той части Ленинского района Екатеринбурга, который примыкает к реке Исети.

Речь даже не идет об опросе всего населения Ленинского района, хотя компенсационную рекреационную зону будут создавать явно не на том пятачке, где будет опрос.

Дело в том, что "Центральный" - это, по сути, "правительственный квартал", и получить в нем согласие большинства жителей в Кремле считают реальным.

Более того, опрос будет проводиться не на избирательных участках, но как стандартное социологическое анкетирование, силами ВЦИОМа (заявление директора Центра В.Федорова о полной готовности к проведению опроса уже есть). И власти уже сообщили, что всё провернут в три недели.

Согласитесь, что человек на избирательном участке в кабинке отвечает немного не так, как пришедшим к нему домой или на предприятие (в родное учреждение) опросчикам, которые в его глазах - представители государства.

Вот такая выстроена противникам застройки удобная дорожка для отступления.

Евгений Ихлов, Facebook


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