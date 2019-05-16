США расширили санкции по закону Магнитского 16.05.2019, 21:42

Об этом сообщило министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Минфина США включило в санкционный список спецотряд Росгвардии «Терек» и пять человек. Это бывший офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, передает forbes.ru.

Все они включены в SDN-лист (Specially Designated Nationals List) — это список лиц особых категорий, в отношении которых применяется блокировка активов в США, отказ в визе и другие санкции, за которые отвечает OFAC.

Руслан Геремеев — племянник депутата Госдумы РФ Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева, писала «Новая газета». Родной брат Адама Делимханова Алибек, по данным «Коммерсанта», — командир грозненского батальона «Север», где служили Руслан Геремеев и Заур Дадаев, которого в 2017 году суд приговорил к 20 годам строгого режима за убийство политика Бориса Немцова. Заказчиком и организатором убийства Следственный комитет называл Руслана Мухудинова — водитель Геремеева. Мухудинов был объявлен в розыск. Родные Немцова настаивали на допросе самого Геремеева по этому делу, но установить его местонахождение следствию также не удалось. Глава Чечни Рамзан Кадыров возможную причастность Геремеева к убийству опровергал. «Геремеев — один из самых лучших воинов, которые защищали наше государство, Россию», — заявлял он.

СОБР «Терек» — одно из специальных военизированных подразделений Федеральной службы национальной гвардии в Чечне. Попавший под санкции Абузайд Висмурадов — его командир, но фактически он «бессменный начальник охраны Кадырова», писала в прошлом году Русская служба Би-Би-Си, отмечая, что Висмурадов появляется рядом с главой Чечни почти на каждой встрече и мероприятии. «Это человек скромный, храбрый и при этом очень совестливый и добрый, стальной воин, которому глава Чеченской республики доверяет безмерно», — говорил министр печати Чечни Джамбулат Умаров. Кадыров, поздравляя Висмурадова с днем рождения в соцсетях, отмечал: «Мы с детства выросли вместе, являемся близкими друзьями со школьной скамьи».

Сам Кадыров находится под санкциями по закону Магнитского с 2017 года.