РФ и Беларусь создали рабочую группу по оценке убытков от грязной нефти 16.05.2019, 22:18

Ранее в РФ заявили, что «Транснефть» заплатит только тем, кто докажет реальные убытки.

Представители «Белнефтехима» и Минэнерго России войдут в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко, пишет ТАСС .

По компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов, добавил Козак. «Все эти вопросы пусть специалисты посчитают — что есть реальный ущерб, а что бумажный. Технические специалисты должны еще определить причинно-следственные связи. Это такой вопрос, от чего сломался - от этой нефти или от естественного износа. Это непростой вопрос, сходу на него ответить невозможно», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что Россия и Беларусь ведут конструктивную работу по оценке убытков от загрязненной нефти. «У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения, пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков, — они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем», — сказал Козак.

По его словам, сейчас подсчет компенсаций для сторон не приоритетен, так как в первую очередь необходимо устранить последствия.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в свою очередь отметил: «Что такое ущерб НПЗ? НПЗ встанет на капремонт, когда у него там график. В ходе ремонта вскроют что-то, посмотрят. Это все временные вопросы. Нам надо время, хороший стук всегда покажет. Вот вы взяли дедушкин старый москвич или «Победу» и гоните на Санкт-Петербург. Как вы думаете, что вылезет? Вы же не знаете».