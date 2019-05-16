В Израиле проходит второй полуфинал «Евровидения 2019» (Видео, онлайн) 16.05.2019, 22:23

Сегодня на сцене конкурса выступят участники из 18 стран.

В израильском Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2019". Трансляцию ведет официальный канал соревнований в YouTube. Сегодня на сцене "Евровидения" выступят участники из 18 стран.

Жюри конкурса уже проголосовало 15 мая во время репетиции. 16 мая во время прямого эфира будут голосовать телезрители.

Участники будут выступать в таком порядке:

Srbuk – Walking Out (Армения);

Сара Мактернан – 22 (Ирландия);

Анна Одобеску – Stay (Молдова);

Лука Хенни – She Got Me (Швейцария);

Carousel – That Night (Латвия);

Эстер Пеони – On a Sunday (Румыния);

Leonora – Love Is Forever (Дания);

Джон Лундвик – Too Late for Love (Швеция);

Pænda – Limits (Австрия);

Роко – The Dream (Хорватия);

Микела Паче – Chameleon (Мальта);

Юриюс – Run With The Lions (Литва);

Сергей Лазарев – Scream (Россия);

Йонида Маличи – Ktheju Tokës (Албания);

KEiiNO – Spirit In The Sky (Норвегия);

Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды);

Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония);

Чингиз –Truth (Азербайджан).

10 из них выйдут в финал, который состоится 18 мая.

В Всего в конкурсе участвует 41 страна. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители 10 стран: Кипра, Словении, Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Израиль как страна – победитель "Евровидения 2018" проходят в финал автоматически.