В Израиле проходит второй полуфинал «Евровидения 2019» (Видео, онлайн)
- 16.05.2019, 22:23
Сегодня на сцене конкурса выступят участники из 18 стран.
В израильском Тель-Авиве 16 мая проходит второй полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение 2019". Трансляцию ведет официальный канал соревнований в YouTube. Сегодня на сцене "Евровидения" выступят участники из 18 стран.
Жюри конкурса уже проголосовало 15 мая во время репетиции. 16 мая во время прямого эфира будут голосовать телезрители.
Участники будут выступать в таком порядке:
Srbuk – Walking Out (Армения);
Сара Мактернан – 22 (Ирландия);
Анна Одобеску – Stay (Молдова);
Лука Хенни – She Got Me (Швейцария);
Carousel – That Night (Латвия);
Эстер Пеони – On a Sunday (Румыния);
Leonora – Love Is Forever (Дания);
Джон Лундвик – Too Late for Love (Швеция);
Pænda – Limits (Австрия);
Роко – The Dream (Хорватия);
Микела Паче – Chameleon (Мальта);
Юриюс – Run With The Lions (Литва);
Сергей Лазарев – Scream (Россия);
Йонида Маличи – Ktheju Tokës (Албания);
KEiiNO – Spirit In The Sky (Норвегия);
Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды);
Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония);
Чингиз –Truth (Азербайджан).
10 из них выйдут в финал, который состоится 18 мая.
В Всего в конкурсе участвует 41 страна. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители 10 стран: Кипра, Словении, Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Израиль как страна – победитель "Евровидения 2018" проходят в финал автоматически.