Зеленский провел встречу с представителями мировых рекрутинговых компаний 5 16.05.2019, 22:37

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Новоизбранный президент Украины обсудил возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе госуправления.

16 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мировых рекрутинговых и HR-компаний и обсудил возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Об этом изданию "Гордон" сообщила пресс-служба новоизбранного главы государства.

"Мы действительно хотим найти новых, талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", – заявил Зеленский.

По словам новоизбранного президента, у него есть определенное количество кандидатур на такие должности, в частности – новых глав облгосадминистраций.

Зеленский обратился к представителям HR-компаний, чтобы "провести прозрачный конкурс и найти менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах".

"Здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей", – сказал он.

На встрече присутствовали директор компании Hudson в Украине Илона Шарова, управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Бондарь, управляющий партнер Boyden Global Executive Search Алексей Долгих, а также представители компании Ward Howell Юлия Згеева и Игорь Габузенко.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей.

Инаугурация нового президента состоится 20 мая.