«Евровидение 2019»: стали известны все финалисты конкурса
- 17.05.2019, 0:15
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В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса.
В израильском Тель-Авиве 16 мая прошел второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2019», в ходе которого определились еще 10 финалистов.
В финал вышли:
Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония);
Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды);
Йонида Маличи – Ktheju tokës (Албания);
Джон Лундвик – Too Late for Love (Швеция);
Сергей Лазарев – Scream (Россия);
Чингиз –Truth (Азербайджан);
Leonora – Love Is Forever (Дания);
KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегия);
Лука Хенни – She Got Me (Швейцария);
Микела Паче – Chameleon (Мальта);
В финал не прошли:
Srbuk – Walking Out (Армения);
Сара Мактернан – 22 (Ирландия);
Анна Одобеску – Stay (Молдова);
Carousel – That Night (Латвия);
Эстер Пеони – On a Sunday (Румыния);
Pænda – Limits (Австрия);
Роко – The Dream (Хорватия);
Юриюс – Run with the Lions (Литва);
Финал пройдет 18 мая.
Всего в конкурсе участвует 41 страна. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители 10 стран: Кипра, Словении,Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Израиль как страна – победитель «Евровидения 2018» проходят в финал автоматически.