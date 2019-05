«Евровидение 2019»: стали известны все финалисты конкурса 17.05.2019, 0:15

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса.

В израильском Тель-Авиве 16 мая прошел второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2019», в ходе которого определились еще 10 финалистов.

В финал вышли:

Тамара Тодевска – Proud (Северная Македония);

Дункан Лоуренс – Arcade (Нидерланды);

Йонида Маличи – Ktheju tokës (Албания);

Джон Лундвик – Too Late for Love (Швеция);

Сергей Лазарев – Scream (Россия);

Чингиз –Truth (Азербайджан);

Leonora – Love Is Forever (Дания);

KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегия);

Лука Хенни – She Got Me (Швейцария);

Микела Паче – Chameleon (Мальта);

В финал не прошли:

Srbuk – Walking Out (Армения);

Сара Мактернан – 22 (Ирландия);

Анна Одобеску – Stay (Молдова);

Carousel – That Night (Латвия);

Эстер Пеони – On a Sunday (Румыния);

Pænda – Limits (Австрия);

Роко – The Dream (Хорватия);

Юриюс – Run with the Lions (Литва);

Финал пройдет 18 мая.

Всего в конкурсе участвует 41 страна. По результатам первого полуфинала в финал вышли представители 10 стран: Кипра, Словении,Чехии, Беларуси, Сербии, Австралии, Исландии, Эстонии, Греции и Сан-Марино. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия как страны-основательницы, а также Израиль как страна – победитель «Евровидения 2018» проходят в финал автоматически.