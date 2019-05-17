Китай «подвинул» Россию в торговле с Украиной 17.05.2019, 7:33

Россия потеряла статус главного торгового партнера Украины.

По итогам первого квартала 2019 года крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай, который обошел Россию. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, за три месяца товарооборот с Китаем составил 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема.

Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%). При этом она была первой по итогам 2018 года.

РФ также потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов.

Общий товарооборот Украины за три месяца составил более 26 миллиардов долларов.

Отметим, по данным таможенной службы РФ, в первом квартале 2019 года оборот торговли с Украиной составил 3,239 миллиарда долларов, снизившись на 4% в годовом выражении.

Как сообщалось, накануне Кабмин расширил список запрещенных российских товаров и ввел специальные пошлины на ряд продукции РФ с 1 августа.

Решение правительства стало ответом на запрет РФ на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, объявленный 18 апреля. Также было введено эмбарго на ряд украинских товаров, включая одежду и обувь, а также трубы и упаковочные материалы.