«Победоносный» телевизор Игорь Яковенко

17.05.2019, 7:47

Участие в российских шоу-ненависти сегодня равно соучастию в преступлении.

Миновал единственный день в году, когда российский телевизор практически ничего не говорил об Украине, поскольку в этот день по всем каналам целый день показывали парад Победы, Путина на фоне шествия "Бессмертного полка" и салют. Уже на следующий день ведущие российские телебойцы встали на свою привычную антиукраинскую вахту.

Ни одно событие внутри России не способно сбить "украинский прицел" федеральных телеканалов. На минутку отвлеклись на трагедию заживо сгоревших в аэропорту "Шереметьево" пассажиров "Суперджета-100" и тут же вернулись к Украине. Уже несколько дней один из крупнейших городов России, Екатеринбург сотрясает противостояние горожан и власти в связи с протестами против строительства церкви на месте сквера. С одной стороны симбиоз власти, РПЦ и крупного сросшегося с властью бизнеса с его наемными "титушками".

С другой масса людей, которых просто лишают привычных мест отдыха, ломают их уклад жизни. Этот конфликт типичен для современной России, подобного рода столкновения постоянно происходят и в Москве и в Санкт-Петербурге и в других городах.

Если бы на федеральных телеканалах работали журналисты, они бы сейчас не слезали с этой темы. Этому конфликту посвящали бы политические ток-шоу, круглые столы, публичные дебаты, эксперты и аналитики ломали бы копья, приводя аргументы в ту или иную сторону. Но, поскольку за период правления Путина федеральное телевидение было до блеска зачищено от журналистики, то в нем сейчас нет никаких тем, которые хоть как-то касаются россиян, поскольку все эфирное время отдано Украине.

Было бы любопытно провести опрос россиян по поводу того, как сказывается на их жизни и самочувствии принятие в Украине закона о языке, или наметившееся противостояние между Верховной Радой и новым президентом Украины, или тот факт, что господин Коломойский переместился из Израиля в Украину. Советская пропаганда пыталась убедить поднадзорную популяцию в том, что для нее важнейшими являются новости из Гондураса, который всегда "в огне", или состояние здоровья условной "Анджелы Дэвис". Получалось не очень. Сегодня российские информационные войска преследуют иные цели. Они в том, чтобы восполнить дефицит побед в реальности победами в телевизоре.

И эти "победы" российские телебогатыри одерживают с завидной регулярностью. Любое зрелище убивает монотонность и однообразие. Нельзя изо дня в день побеждать "бандеровцев" в ходе чисто словесных баталий, то есть как бы "по очкам". Нужны убедительные досрочные победы "нокаутом". Приглашенных иностранных "экспертов" пробовали бить, но эта традиция пока не прижилась, поскольку драка – дело хотя и зрелищное, но уж больно непредсказуемое… И тогда решили – выгонять. В программе "Кто против?", которую Соловьев ведет вместе с "политологом" Михеевым, процедуру изгнания иностранца из российской студии превратили в победоносный ритуал, сопровождаемый предъявлением "красной карточки", которая, видимо, должна ассоциироваться со знаменем победы.

На минувшей неделе Соловьев выгнал из студии украинского писателя Всеволода Непогодина, который вполне справедливо заметил, что "Степан Бандера ассоциируется у современных украинцев с борьбой против сталинизма". То есть, человек ни слова не сказал в поддержку Бандеры, никак не оценил даже тех, кто его поддерживает. Просто попытался что-то объяснить. Примерно на середине его фразы Соловьев набрал полную грудь воздуху, надулся и принялся орать. Во время соловьевского орева, Непогодин тихонько сказал, что Гитлер для борцов со Сталиным был альтернативой. Опять-таки, без оценки Гитлера и Сталина. Соловьев мгновенно стих, надел на себя самое зловещее лицо и принялся спрашивать у аудитории: "Вы слышали, что он сейчас сказал?". Поскольку никто в аудитории сквозь соловьевский ор ничего расслышать не мог, а стало быть, не мог ему подыграть, ведущий вновь стал изображать припадок и зашелся в истошном крике: "То есть ты у меня в студии говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому, что это альтернатива? Пошел вон отсюда!".

Очевидно, что для ввода в состояние управляемой истерики Соловьеву совершенно не нужен повод. Он давно уже перешел на самообслуживание и любое, самое безобидное замечание оппонента способен переврать, дополнить и сделать поводом для крика и изгнания из студии. Недавно точно так же из студии программы "Вечер" был изгнан польский политолог Якуб Корейба.

В программе "Вечер" от 15.05.2019 Соловьев из студии никого не выгнал, но неоднократно грозил изгнанием украинским гостям Василю Вакарову и Александру Охрименко за то, что они перебивали выступающих. Это выглядело довольно забавно, поскольку самих украинских гостей в студии Соловьева принято перебивать и закрикивать ровно в тот момент как только они раскрывают рот.

Участие всех этих "украинцев по вызову", "американцев по вызову" и российских "либералов по вызову" в шоу-ненависти превращает их в соучастников преступления. Тем более, что многие, если не большинство из них делают это за деньги.

Без "оппонентов", играющих как правило в поддавки, российским телебогатырям некого было бы "побеждать" и сами шоу ненависти во многом потеряли бы изрядную долю смысла. Даже те, кто, возможно, из самых благородных побуждений приходит в студии российского телевизора чтобы успеть выкрикнуть слово правды, оказываются включены в сценарий организаторов шоу. Их слово правды закрикивают и затаптывают ведущий и дрессированные "эксперты", оно, это слово, звучит приглушенно благодаря мастерству специально обученного звукооператора, и в конечном итоге искатель правды в телевизоре становится по факту очередным подставным, "мешком для битья", необходимым для демонстрации очередной победы путинизма.

За неимением реальных побед телевизор показывает президента России, триумфально забивающего 10 шайб в ворота соперника. Соперники прикладывают массу усилий и недюжинное мастерство, стремясь ни в коем случае не помешать Путину забивать. Защитники ловко уворачиваются от неуверенно стоящего на коньках президента, чтобы не дай бог не столкнуться с ним. Вратарь старательно убирает все части тела и амуниции с траектории шайбы пущенной Путиным… Примерно то же самое делают специальные оппоненты генеральной линии, приглашаемые в российский телевизор.

Вопрос о том, может ли приличный человек участвовать в российских ток-шоу, дискутируется давно. По-моему, этот вопрос утратил свою актуальность. Впору задать вопрос о мере ответственности тех, кто за деньги, ради известности или даже из самых благородных побуждений принимает участие в преступлениях, которыми являются программы российского телевизора. Дискуссия с Соловьевым, Киселевым, Скабеевой и прочими бабаянами не только возможна, но и крайне необходима. Но только в здании трибунала и в присутствии их адвокатов.

Игорь Яковенко, blogspot.com