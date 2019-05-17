закрыть
17 мая 2019, пятница, 8:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Дату отставки Мэй определят после голосования за соглашение о Brexit

  • 17.05.2019, 8:01
ТЕРЕЗА МЭЙ
ФОТО: EPA

Высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели. Об этом сообщает Independent.

Сегодня высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй на фоне растущего давления на нее по поводу объявления даты отставки. Председатель комитета Грэм Брэди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о Brexit.

"Премьер-министр полна решимости обеспечить наш выход из Европейского Союза и посвящает свои усилия обеспечению второму чтению соглашения на неделе, которое начинается 3 июня 2019 года, утверждение данного соглашения и выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза летом" - заявил он.

Напомним, председатель консервативного комитета 1922 Британии Грэм Брэди заявил, что премьер-министр Тереза Мэй уже в ближайшие дни может назначить дату своей отставки.

Ранее сообщалось, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Мэй провела тайную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit, которое прошло накануне встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийное соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза.


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович