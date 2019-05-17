«Можно представить, какой урожай попадет на стол людям» 17.05.2019, 8:07

Архивное фото onliner.by

В Борисовском районе сельхозугодия вплотную примыкают к кладбищу.

Возле деревни Упиревичи Борисовского района есть кладбище. А рядом с могилами — сельскохозяйственное поле. «Если кладбище находится на таком близком расстоянии от поля, то можно представить, какой урожай попадет на стол людям», — пишет читатель ex-press.by.

По словам читателя, на кладбище в основном похоронены умершие, проживавшие в военном городке Печи. «Дождевые осадки делают заводь и медвежью услугу», — говорится в письме.

После 10 минут хорошей дороги в сторону Жодино и 15 минут по очень разбитой грунтовке журналисты оказались на месте. В нескольких метрах от могил действительно распахано поле, а дорога лишь условно разделяет место последнего упокоения от аграрных угодий.

Выяснилось, что землю на поле обрабатывает Пересадское сельскохозяйственное предприятие «Божедары».

Руководства предприятия не оказалось на месте. Однако на посту охраны согласились передать номер телефона журналиста, чтобы начальство смогло связаться с ним. Никто из представителей «Божедары» в течение рабочего дня так и не вышел на связь.

Проходная предприятия «Божедары».

В Пересадском сельском исполнительном комитете пояснили ситуацию с кладбищем и рассказали о проблемах, связанных с обработкой земли возле него.

— Проблема в том, что людей хоронят без каких-либо документов, фактически самовольно захватывая землю предприятия, которую оно попросту обязано обрабатывать. Сейчас на кладбище много незарегистрированных могил, из-за этого «Божедары» не может передать нам эту землю на баланс. Им стоит написать заявление в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности родственников усопших. Прекратить обрабатывать землю предприятие не может, потому как попадет под санкции. Все это замкнутый круг, — рассказали в исполкоме.

Со слов работников сельисполкома, «Божедары» надо избавиться от наболевшего куска земли. Однако сделать это не просто.

Пересадский сельисполком.

В исполкоме говорят, что не отказывают гражданам, желающим похоронить родственников на территории сельсовета. Для этого достаточно заполнить заявление и предоставить нужные бумаги.

Так выглядит заявление на погребение человека.

Что говорит закон?

Статья 19 «Требования к созданию мест погребения, крематориев» закона «О погребении и похоронном деле» гласит:

«Создание мест погребения запрещается на территориях:

— с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

— в границах водоохранных зон водных объектов;

— со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных земельных участках;

— неблагополучных пунктов по сибирской язве (населенных пунктов, сельскохозяйственных организаций, животноводческих ферм, пастбищ, пасек, водоемов и других объектов, на территории которых были выявлены источники сибирской язвы независимо от давности их выявления).

Места погребения должны создаваться на:

— сухой пористой почве (песчаной, супесчаной, слабоглинистой), обеспечивающей достаточную воздухопроницаемость и быстрое высыхание;

— удаленном расстоянии от границ жилой застройки, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, зон отдыха, относящихся к природным территориям, подлежащим специальной охране.

Размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, устанавливается:

— для кладбищ, территория которых составляет более 20 гектаров, – 500 метров;

— для кладбищ, территория которых составляет от 10 до 20 гектаров, – 300 метров;

— для кладбищ, территория которых составляет до 10 гектаров, – 100 метров;

для кладбищ с захоронением после кремации, кладбищ, расположенных в сельских населенных пунктах, склепов и колумбариев – 50 метров.

В пределах этих расстояний запрещается возведение жилых домов, общественных зданий и сооружений.

По истечении двадцати лет с момента принятия решения о закрытии места погребения размер минимального расстояния между таким местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, должен составлять не менее 50 метров независимо от площади территории места погребения.

Территория места погребения должна иметь уклон в противоположную сторону от населенного пункта и водоемов, используемых для хозяйственно-питьевых и иных нужд населения.

Дождевые и талые воды с территории места погребения могут отводиться через дождеприемники по подземным сетям дождевой канализации или по лоткам (кюветам) дорог или проездов.

Территория места погребения, крематория должна быть ограждена по всему периметру забором высотой не менее одного метра. Ограждение территории места погребения в сельских населенных пунктах допускается устраивать в виде живой зеленой изгороди из древесно-кустарниковых пород».

Получается, что закон не предусматривает норм расположения сельхозугодий к могилам. Обработка поля вблизи захоронений не является нарушением законодательства.