Алеся Бацман заявила, что уходит с канала «112 Украина» 3 17.05.2019, 8:13

1,581

Алеся Бацман

Фото: gordonua.com

Причина ухода с телеканала – влияние на канал Виктора Медведчука.

Главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман заявила, что ее авторская программа больше не будет выходить на телеканале "112 Украина". Об этом она сказала сегодня в прямом эфире во время очередного выпуска проекта.

Подробно о причинах ухода она (рассказала ») в своем Facebook.

"Друзья, сегодня была последняя программа “БАЦМАН”, которая вышла на “112 Украина”. Мы с Дмитрием Гордоном покидаем канал. Дима в эфире уже прокомментировал это наше решение. О своих мотивах я расскажу ниже. В 2017 году меня пригласили на канал делать свой формат [гендиректор телеканала] Егор Бенкендорф и [экс-генпродюсер "112 Украина"] Сергей Логунов, люди, которых я уважаю и люблю. Так как я привыкла к журналистским заповедникам и к тому, что мою свободу слова не ограничивает никто, кроме меня самой, мы договорились, что канал не платит мне деньги, но абсолютно не вмешивается в то, что я делаю, – ни в выбор моих гостей, ни в то, о чем мы говорим в программе. Канал предоставляет мне прайм-тайм и все свои технические возможности. Я бесплатно делаю для них высококлассный резонансный продукт, который, как правило, по рейтингам бил всех конкурентов", – написала Бацман.

Автор проекта сообщила, что причина ее ухода с телеканала – влияние на канал Виктора Медведчука – бывшего главы Администрации Президента и кума президента РФ Владимира Путина.

"Пока "112" не перешел к Виктору Медведчуку, их редакционная политика в большинстве случаев совпадала с моим видением ситуации в обществе. После стартового большого интервью Медведчука "112 каналу" первым спонтанным желанием было уйти. Понятная эмоция человека, который не хочет ничего общего иметь с ценностями и идеями, которые насаждает Виктор Медведчук. Но как журналист, как гражданин и – главное – как медиаменеджер я всегда выступала за то, что доносить свою точку зрения, рассказывать людям правду нужно с любых информационных площадок, даже если они тебе не нравятся. Потому что уйти легче всего и таким образом дать возможность заполнить все пространство и завладеть мозгами людей кремлевской идеологии “русского мира” в исполнении Медведчука", – заявила главред "Гордона".

Она подчеркнула, что в качестве гостьи эфиров без ограничений высказывала свои оценки как в отношении Медведчука, так и по поводу действующего президента Петра Порошенко.

"Надо отдельно сказать, что условия нашего договора невмешательства в то, что я делала на канале, менеджментом "112" не нарушались, поэтому в моих программах постоянно звучали неприятные вещи для уха Медведчука и Порошенко (сейчас поймете, почему я о нем тоже пишу). Плюс, редакция канала еженедельно приглашала меня как гостя в прайм-тайм, где я также не сдерживала себя в оценках ни Виктора Владимировича, ни Петра Алексеевича. Правда, как гостя в эфир накануне выборов приглашать перестали. “Странно”, – подумала я, ведь у меня как у спикера были самые высокие в своем слоте телерейтинги. Потом выяснилось, что это был запрет со стороны собственника и действующего президента звать меня в эфир как гостя. Признаться, такое внимание не могло мне не польстить", – написала Бацман.

Запущенную во время выборов в СМИ информацию о том, что якобы Гордон, а также кандидат в президенты, экс-глава СБУ Игорь Смешко являются "людьми Медведчука", она назвала фейком.

"Но наступает момент, когда кроме информационной работы, требуются решительные действия. Виктора Медведчука на обоих его каналах в последние дни стало настолько неприлично много, что мое дальнейшее пребывание и выход в эфир на них я считаю для себя контрпродуктивными и вредными. Я ухожу с легким сердцем и хорошим настроением. Тупой фейк “Гордон и Смешко – люди Медведчука, раз пиарятся на его канале” как технология, запущенная во время выборов, чтобы попытаться понизить рейтинги Игоря Смешко, зародил сомнения в каком-то количестве и адекватных людей. А любой фейк нужно разбивать не только словами, но и делами, что мы сегодня и сделали!" – убеждена журналистка.

Она поблагодарила коллектив канала, Бенкендорфа и Логунова за сотрудничество.

"Я очень благодарна Егору и Сергею, я очень благодарна всей творческой команде "112 канала", с которыми мы эти два года сотрудничали, и со многими успели подружиться. Ребята, если что, у интернет-издания “ГОРДОН” всегда открыты двери для талантливых и порядочных журналистов. Мои программы и общение со зрителями не заканчиваются, я наконец-то более плотно займусь своим YouTube-каналом и обещаю вам, что там в ближайшее время будет очень интересно! Подписывайтесь тут. Всех целую-обнимаю! Україна переможе!" – подытожила Алеся Бацман.