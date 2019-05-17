Так можно будет курить в подъезде или нет? 1 17.05.2019, 8:19

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Изменения в постановление Совмина внесли сумятицу.

В домовых чатах кипят страсти: самые продвинутые соседи скидывают в «общий котел» скриншоты официального документа, согласно которому (подумать только) с середины лета в подъездах можно будет курить. В частности, горожан взволновал следующий документ, опубликованный на Национальном интернет-портале pravo.by: «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 года №399».

В частности, формулировка: «Подпункт 16.2 пункта 16 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 г. №399, исключить. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2019 г.», пишет «Онлайнер».

Сам же пункт Правил 16.2 гласит: «Гражданам и организациям в жилом доме запрещается курение во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома». На первый взгляд кажется, что теперь-то курильщикам открыты все пути для их черного дела. В действительности это вовсе не так. Указанный пункт Правил перестает действовать 27 июля 2019 года. Но ровно в этот же день вступает в силу «антитабачный» декрет №2 от 24 января 2019 года. Так что даже суток для «передышки» у подъездных курильщиков не будет — они вне закона сейчас, таковыми останутся и в будущем.

Если говорить о содержании декрета, то в документе указаны места, где «запрещаются курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака». А именно — вспомогательные помещения многоквартирных жилых домов, лифты, автомобили с пассажирами в возрасте младше 14 лет, детские площадки, рабочие места в помещениях, а также территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, подземные переходы, остановки, станции метро.Проще говоря, запрет из одного документа будет заменен запретом из другого, более весомого.