Лукашенко: В России хватает тех, которые хотели бы наклонить 16 17.05.2019, 8:21

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Диктатор считает, что в России непорядочная конкуренция.

Александр Лукашенко рассказал о непорядочной конкуренции в России и проблемах в реализации там белорусской продукции, сообщает пресс-служба правителя.

Обращаясь к новому генеральному директору республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" Александру Довгало, Лукашенко потребовал повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках.

"Там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная", – заявил диктатор.

По информации пресс-службы, Лукашенко было доложено, что ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок, там готовы закупать отечественную продукцию по более высоким ценам. Существенно выросли поставки в Польшу, Латвию, Украину. Вместе с тем значительный объем реализуется на внутреннем рынке. В данной связи Лукашенко указал на необходимость расширять сферу применения цемента в стране.