Михаил Захаров: Если бы не президент-хоккеист, мы были бы на уровне Румынии 15 17.05.2019, 8:33

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, легко ли работать тренером в стране, где диктатор играет в хоккей.

- Легко ли быть тренером в стране, где Лукашенко играет в хоккей?

- Нелегко. Это повышает требования и к клубу, и к себе. Это мотивирует. Я всегда знаю, что президент смотрит, кто выиграл, кто проиграл. Даже смотрит во время чемпионата, как сыграли. Вот, говорит: "Вчера ты проиграл. Почему проиграл?" Нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом, он однозначно в хоккее разбирается. Если бы не было президента, не было бы хоккея в стране. Мы бы были на уровне Румынии, Украины, — отметил Захаров в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Напомним, Румыния - демократическая страна - является членом Европейского союза.