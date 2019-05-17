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Михаил Захаров: Если бы не президент-хоккеист, мы были бы на уровне Румынии  

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  • 17.05.2019, 8:33
  • 1,626
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, легко ли работать тренером в стране, где диктатор играет в хоккей. 

- Легко ли быть тренером в стране, где Лукашенко играет в хоккей?

- Нелегко. Это повышает требования и к клубу, и к себе. Это мотивирует. Я всегда знаю, что президент смотрит, кто выиграл, кто проиграл. Даже смотрит во время чемпионата, как сыграли. Вот, говорит: "Вчера ты проиграл. Почему проиграл?" Нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом, он однозначно в хоккее разбирается. Если бы не было президента, не было бы хоккея в стране. Мы бы были на уровне Румынии, Украины, — отметил Захаров в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Напомним, Румыния - демократическая страна - является членом Европейского союза.


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