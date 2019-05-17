Медики: Скудное питание продлевает жизнь 6 17.05.2019, 8:37

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Но не следует голодать или слишком урезать свой рацион.

Различные исследования, которые проводят ученые разных стран, в основном, касаются работы человеческого организма. Желание найти способ продлить себе жизнь, известно еще с древних времен. Сегодня, врачи проводят опыты на мышах и приматах, чтобы понять, как замедлить старение организма и узнать, правда ли, что скудное питание продлевает человеческую жизнь, пишет u-news.com.ua.

Ученые Боннского университета, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что скудное питание способно продлить жизнь. Как оказалось, снижение калорийности питания заставляет иммунную систему в тканях активировать свою работу. Эти ткани еще называют барьерными, они находятся в легких, коже, слизистой оболочке и пищеварительном тракте.

Ученые пришли к выводу, что существует особый ген, который регулирует снабжение организма энергией. Когда поступление энергии в организм падает, стимулируется синтез дефинизмов. Последние, в свою очередь, есть не что иное, как натуральные антибиотики, которые защищают человека от патогенных микроорганизмов. Чтобы дефинизмы вырабатывались, необходимо снизить количество потребляемых калорий, тогда организм просто вынужден будет запустить работу гена.

Эта система одинаково влияет как на людей, так и для животных. Главное использовать ее с разумом. Не следует голодать или слишком урезать свой рацион. Следует сбалансировать питание и не переедать. Лучше всего, устраивать 1 разгрузочный день в месяц.

Ученые японского Института биологических исследований пришли к выводу, что за долголетие организма отвечает особенный ген. Они дали ему название РНА-4.

К такому выводу ученые пришли после ряда экспериментов над червями-нематодами. Когда этих червей посадили на диету, у них резко возросло количество гена долголетия. По мнению специалистов, чувство легкого голода заставило организм червя адаптироваться к условиям скудного питания, и запустить выработку гена.

Хотя эксперимент проводился на червях, японские ученые считают, что подобная молекулярная программа действует на все живые организмы. Это позволяет говорить о том, что скудное питание действительно способно продлить жизнь человеку.

Еще в конце 80-х годов американские ученые решили провести исследование, пытаясь узнать, как низкокалорийное питание влияет на макак. Для эксперимента было решено использовать 2 группы макак. Одна из них состояла из приматов, не старше 14 лет, другая – была старше – около 20 лет.

Спустя годы они опубликовали результаты, где рассказали, что скудное питание никак не отразилось на долголетии обезьян, но, все же, сделало их значительно здоровее.

Другая группа американских ученых, также проводившая исследования на нескольких группах обезьян, считает, что скудное питание все же имеет отношение к долголетию. Однако эффект от низкокалорийного питания нельзя назвать существенным, оно все же имеет место быть.

Еще большую различность в длительности жизней макак имело значение и соотношение белков, жиров и углеводов в рационе обезьян. Более того, те приматы, которые с самого детства скудно питались, совершенно не имели признаков заболевания раком, и не болели на сахарный диабет.