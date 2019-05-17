Люди высоких моральных ценностей Надж Гасанов

17.05.2019, 8:40

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Надж Гасанов

Удивительные люди в России живут.

Россия вторгается в Чечню – бурный восторг. Россия вторгается в православную Грузию, при формальном декларировании православия российскими чиновниками – протестов населения нет.

Россия обстреливает из артиллерии соседнюю Украину и оккупирует украинские территории, совершив аннексию Крыма и раздаёт паспорта, готовя аннексию Донбасса – реакции минимум.

Россия непрерывно бомбит авиацией сирийские города, превращая древнейшую в мире страну, в руины, реакция граждан – равнодушие.

В Англии разоблачают двух российских киллеров, проваливших операцию, на которую были отправлены и вместо намеченных жертв, прикончивших англичанку. Российские дипломаты мило беседуют с её родственником. Страна ржёт, хохочет и сочиняет непристойные песенки.

Диктатор России вероломно нарушает своё же многолетнее клятвенное обещание не повышать пенсионный возраст, совершает пенсионное ограбление, акций протеста минимум, рейтинг диктатора падает до 30%, людей на митингах нет.

Празднование Нового года, 9 мая, масленицы и Пасхи – главные площади забиты миллионами людей.

Строительство свалки для мусора в Архангельской области и Волоколамске – сразу сотни протестующих, сожжённые мосты, чиновники просящие прощения.

Строительство духовного бизнес-центра на месте сквера в Екатеринбурге – 7 тысяч протестующих, которых избивают и разгоняют.

На акцию протеста против цензуры и блокировок властями интернета, организованную либертарианцами, приходят 15 тысяч человек.

Стоимость копченой колбасы достигает 500 р. за килограмм – тишина.

Миллиарды долларов из российского бюджета уходят на поддержание памперса венесуэльского диктатора, который довёл прекрасную страну-курорт до всеобщего голода – тишина.

Вот серьезно, кто-то реально думает, что в стране, которая бомбит, аннексирует территории соседей, развязывает войны, ржёт над киллерами, главной проблемой стало строительство очередного храма?

На убитых при участии России чеченцев, украинцев, сирийцев, умерших от голода венесуэльцев – плевать. На убитую химическим оружием англичанку – плевать. На сгоревших заживо в построенном по правительственному заказу самолете – плевать. А на свалки и церкви – нет. Что сказать, удивительные люди, высоких моральных ценностей.

Надж Гасанов, kasparov.ru