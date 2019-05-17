NASA спешит с Луной: 11 компаний получили технологическое задание
- 17.05.2019, 9:18
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Высадка людей на Луну запланирована на 2024 год.
У NASA цейтнот: ведомство ускоряет государственно-частное партнерство для создания систем высадки людей на Луну, которая запланирована на 2024 год.
В NASA выбрали 11 компаний, которые разработают и соберут конкурсные прототипы посадочных модулей для отправки экипажей на спутник Земли в рамках новой лунной программы "Артемида". Об этом сообщается на сайте Аэрокосмического управления США.
"Чтобы ускорить возвращение на Луну, мы отходим от наших традиционных методов ведения дел. Теперь мы все упростим - от закупок до партнерских отношений, разработки оборудования и даже непосредственных операций", - заявили в ведомстве.
Список избранных, которые должны представить свои разработки в течение полугода:
Aerojet Rocketdyne
Blue Origin
Boeing
Dynetics
Lockheed Martin
Masten Space Systems
Northrop Grumman Innovation Systems
OrbitBeyond
Sierra Nevada Corporation
SpaceX
SSL
Общая сумма вознаграждения для всех компаний составляет $45,5 млн.
NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну получила название в честь древнегреческой богини. Кроме того, президент США Дональд Трамп просит Конгресс выделить в бюджет NASA еще денег.