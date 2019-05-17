NASA спешит с Луной: 11 компаний получили технологическое задание 17.05.2019, 9:18

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ФОТО: CHARTER97.ORG

Высадка людей на Луну запланирована на 2024 год.

У NASA цейтнот: ведомство ускоряет государственно-частное партнерство для создания систем высадки людей на Луну, которая запланирована на 2024 год.

В NASA выбрали 11 компаний, которые разработают и соберут конкурсные прототипы посадочных модулей для отправки экипажей на спутник Земли в рамках новой лунной программы "Артемида". Об этом сообщается на сайте Аэрокосмического управления США.

"Чтобы ускорить возвращение на Луну, мы отходим от наших традиционных методов ведения дел. Теперь мы все упростим - от закупок до партнерских отношений, разработки оборудования и даже непосредственных операций", - заявили в ведомстве.

Список избранных, которые должны представить свои разработки в течение полугода:

Aerojet Rocketdyne

Blue Origin

Boeing

Dynetics

Lockheed Martin

Masten Space Systems

Northrop Grumman Innovation Systems

OrbitBeyond

Sierra Nevada Corporation

SpaceX

SSL

Общая сумма вознаграждения для всех компаний составляет $45,5 млн.

NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну получила название в честь древнегреческой богини. Кроме того, президент США Дональд Трамп просит Конгресс выделить в бюджет NASA еще денег.