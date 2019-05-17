Где в Минске будут и не будут ставить «Табакерки» 2 17.05.2019, 9:31

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Городские власти согласовали условия размещения табачных киосков в столице.

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.

Для столицы же вопрос возвращения киосков на улицы достаточно болезненный. Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Во-первых, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Во-вторых, они должны устанавливаться с соблюдением ряда требований. Каких именно — realty.tut.by рассказали в Мингорисполкоме.

Во-первых, киоски «Табакерка» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Во-вторых, в центральной зоне (в границах второго кольца) разрешается устанавливать только «Табакерки» в разработанном специально для Минска более презентабельном дизайне, а также в комплексе с навесом на остановке. Во всем остальном городе — в дизайне двух видов (включая вышеуказанный), а также в комплексе с навесом на остановке.

В-третьих, «Табакерки» во всем Минске запрещено устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком движения. Как видим, тут Мингорисполком учел ошибки регионов, где ларьки «ЭНЕРГО-ОИЛ» всплывали даже возле школ и больниц.

Устанавливать в Минске «Табакерки» начнут уже скоро.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ». По стране — 2500 участков. Завершить создание негосударственной сети по торговле табачными изделиями планируют к концу 2020 года. Вот так выглядят «Табакерки» в регионах.

Как сообщали ранее в «ЭНЕРГО-ОИЛ», «в компании не имеют возможности обсуждать инвестпроект с внешними источниками». Причина в том, что информация по нему — для служебного пользования.