Расследование WADA по российскому допингу вступает в новую фазу 17.05.2019, 9:42

Первое громкое антидопинговое дело может быть заведено уже в течение нескольких недель.

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Первое дело на основании данных, полученных Московской антидопинговой лабораторией (МАЛ), по всей вероятности, может быть открыто "в течение нескольких недель". Об этом глава отдела расследований при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) Гюнтер Юнгер (Günter Younger) заявил в четверг, 16 мая, в канадском Монреале.

Его слова приводит специализирующееся на спортивной тематике издание Insidethegames.

Юнгер сообщил Совету директоров WADA, что процесс подготовки "ряда серьезных дел" уже запущен, расследование по ним может быть завершено в последнем квартале этого года.

Свыше 2 тысяч проб

По словам спортивного функционера, сличение материалов из базы московской лабораторной системы управления информации (LIMS), переданной конфиденциальным источником, и данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе, продемонстрировало "высокую степень" соответствия.

Команда в составе пяти экспертов WADA около двух недель назад получила доступ к более чем 2 тысячам образцов проб из МАЛ и извлекла их из лаборатории. "WADA подтверждает, что команда в составе пяти специалистов успешно извлекла из лаборатории 2262 пробы, они разделены на образцы А и В и содержатся в 4524 емкостях", - говорилось в отчете агентства.

Анализ данных проводится в аккредитованной WADA лаборатории за пределами России.