Как уроженка Барановичей живет в Таиланде 5 17.05.2019, 10:26

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Почему Таиланд называют страной улыбок и за сколько можно купить «однушку» на курорте.

30-летняя уроженка города Барановичи Екатерина Рутковская три года живет в Таиланде. Она рассказала intex-press.by, почему Таиланд называют страной улыбок, сколько стоят роды на Пхукете, легко ли сдать на водительские права и за сколько можно купить «однушку» на курорте:

О переезде

- В 2006 году после окончания гимназии №4 я поступила в БарГУ на факультет иностранных языков. Проучившись два курса, перевелась в МГЛУ, где получила специальность «преподаватель английского и французского языков».

После вуза осталась в Минске, работала в IT-компании. Через какое-то время уехала в Москву, а после год жила в Эстонии и полгода в США. Осознав, что жизнь в Америке мне не интересна, стала думать, куда хочу уехать. Как раз в то время мой белорусский знакомый Олег жил на Пхукете. Он и предложил мне приехать в Таиланд. Обещал помочь в обустройстве и адаптации на острове. Я согласилась.

Когда я прилетела, Олег уже нашел мне жилье, показал, где можно купить привычные для меня продукты, где покушать подешевле, познакомил с «секретами» жизни в Таиланде. Он также помог мне справиться с языковым барьером. Оказалось, что его «русский» английский тайцы понимали лучше, чем мой «американский» английский.

Позже с Олегом у нас завязались отношения и мы поженились.

О работе

Когда я ехала в Таиланд, думала, что месяца два-три не буду работать – отдохну. Но через две недели мне стало скучно. И я занялась переводами и репетиторством. Позже с бывшей коллегой организовала бизнес по бронированию активностей и развлечений в Таиланде. Кроме этого, я занимаюсь управлением недвижимостью и веду свой блог для изучающих английский язык.

Таиланд – довольно разнообразная по экономическому развитию страна. Здесь есть бедные аграрные провинции и есть районы, где активно развивается туризм, строительство и т. д.

О родах и декрете

Полтора года назад у нас родилась дочь Тая. Я рожала на Пхукете. Здесь каждый месяц с 12-й недели ходишь на УЗИ и сдаешь анализы. Обязательных осмотров у врачей узких специальностей нет. УЗИ делает тот врач, который ведет беременность. Он же потом принимает роды. Для иностранцев ведение беременности и роды платные. Естественные роды стоят от $1000, кесарево сечение — от $1300.

Женщина сама выбирает, как будет рожать – самостоятельно или через кесарево сечение. Тайки, как правило, «кесарятся». И грудью здесь мало кто кормит, в роддоме обычно ребенку сразу дают смесь. Декрет длится три месяца.

О тайцах и стиле их жизни

Удивительным и непривычным для меня, прилетевшей из Нью-Йорка, был размеренный ритм жизни тайцев. От жаркого климата у местных вальяжное состояние – никто никуда не спешит и не работает днями и ночами, чтобы прокормить себя и свою семью. Таец, грубо говоря, может себе из бамбука и банановой пальмы сваять какую-то хижину и жить там припеваючи, попивая кокос с соседней пальмы и срывая банан с другой соседней пальмы.

При этом тайцы очень открытые и добродушные, всегда улыбаются, смеются. Поэтому Таиланд называют страной улыбок. Местные любят пошутить над иностранцами, но это всегда по-доброму.

Тайцы любят маленьких детей. Когда я с Таей иду куда-то, местные всегда стараются поиграть с ней, взять на руки. Поначалу это бесило, а сейчас я нормально к этому отношусь. Особенно радует, что в кафе я могу спокойно покушать, пока моего ребенка кто-то развлекает.

Тайцы неприхотливы в быту и живут очень скромно. На Пхукете в домах многих тайцев нет кухонь, потому что они не готовят дома. Живут в основном общинами, и на пять-шесть домов приходится «полевая» кухня, где одна женщина готовит на всех родственников и друзей. Они обедают и ужинают у нее за небольшую плату.

Завтрак тайцы обычно покупают на улице по дороге на работу. В Таиланде очень развита система стрит-фуда.

О ценах на жилье

Недвижимость здесь недешевая. Квартира-студия в кондоминимуме, где на территории есть ресторан, бассейн, спортзал, сауна и прочие прелести, и который расположен в шаговой доступности от пляжа, стоит порядка $100 тысяч. Чем дальше от моря, тем жилье дешевле.

Многие покупают здесь квартиры в туристическом районе и потом сдают их. Мы тоже так сделали. Свою квартиру у моря сдаем, а сами снимаем удаленный от пляжа дом с двумя спальнями и гостиной. Аренда – порядка $500 в месяц. Еще $100 отдаем за «коммуналку».

О еде

Продукты, привычные белорусам, типа картошки, макарон, овощей, здесь стоят дороговато. Килограмм картошки или лука, к примеру, стоит чуть больше доллара, килограмм огурцов – почти $2. Зато здесь очень много разнообразных фруктов, которые доступны круглый год.

Питаться тайской едой дешевле, чем покупать привозные продукты. Местные блюда вкусные, но сильно зажаренные, с огромным количеством каких-то добавок и очень острые.

О транспорте

На острове общественный транспорт плохо развит. Практически все ездят на мотобайках. Их покупают или берут в аренду. Подержанный байк стоит порядка $1000, а новый – от $1500. Месячная аренда обходится в 100 долларов. При этом на мотобайк нужна отдельная категория прав.

На острове есть такси. Но оно дорогое – $2 за километр.

Автомобили у тайцев не очень популярны из-за постоянных пробок. Но купить машину достаточно легко. Местные и официально работающие иностранцы могут взять авто в кредит под 1,5–2% годовых сроком на пять лет. Также автомобиль можно взять напрокат. Месяц аренды в сезон стоит порядка $300–400.

О водительских правах

В Таиланде я сдавала на права на байк и машину. Здесь есть автошколы, но они необязательны. Многие учатся вождению самостоятельно, с помощью родных и друзей. Когда научился ездить, нужно пройти подготовку по теории. Длится она один день, на занятии показывают фильм о дорожном движении на тайском языке с английскими субтитрами.

Подготовку можно пройти бесплатно при Министерстве транспорта, но «простояв» в очереди три-четыре месяца, или в специальном университете за $15 и сразу же.

На следующий день идешь на экзамен. Сдаешь тест по теории из 50 вопросов, которые заранее находишь в интернете и учишь, и вождение на площадке на своем или арендованном автомобиле или байке. В день сдачи экзамена выдают права. Сначала временные, местные, а через год можно получить водительское удостоверение международного образца. Пошлина за сами права составляет $3–5.

О том, чего не хватает

В Барановичах я бываю каждый год – прилетаю к родственникам и друзьям. Так что по родному городу соскучиться не успеваю. Кроме того, к нам на Пхукет часто прилетают друзья из Беларуси. Мы просим их привезти белорусские продукты, которых нам не хватает в Таиланде. Обычно это семечки, гречка (здесь нет такой гречки, как в Беларуси) и селедочка «Матиас».