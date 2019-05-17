Выход «Народного фронта» из коалиции заблокирует роспуск Верховной Рады Украины 17.05.2019, 10:49

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Украинский парламент будет работать до выборов, если в нем появится новая коалиция.

Сегодня фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции в Верховной Раде Украины. Об этом заявил лидер украинской парламентской фракции Максим Бурбак. Новая коалиция в Верховной Раде должна быть сформирована в течение 30 дней. Это должно заблокировать роспуск парламента избранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Верховная Рада Украины и правительство будут работать до следующих, очередных парламентских выборов, пишет censor.net.

"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу. Гройсман призвал: "Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет".

Это должно заблокировать роспуск парламента избранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Накануне советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире канала "1+1" заявил, что избранный президент распустит парламент после вступления в должность, пользуясь тем, что в Раде не создана правящая коалиция. После выхода "Народного фронта" парламенту будет дано 30 дней на создание коалиции, а значит, президент не сможет воспользоваться этим правом, отмечает "Украинская правда".