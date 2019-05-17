Как Калачев стал легендой «Ростова» 17.05.2019, 11:10

Белорусский футболист провел на Дону последние девять сезонов.

В четверг официальный сайт «Ростова» сообщил, что воскресный матч с «Зенитом» станет последним в составе дончан. В составе «желто-синих» Тимофей провел последние девять сезонов, завоевывал Кубок России и играл в Лиге чемпионов. Болельщики называют его легендой и просят 19 мая заполнить «Ростов Арену», чтобы поддержать белоруса, пишет «Трибуна».

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● Впервые Тимофей Калачев оказался в Ростове-на-Дону в 2006 году, перейдя из «Химок». Правда, в «Ростове» он задержался лишь на сезон и уехал в «Крылья Советов». Но в начале 2010-го он совершил камбэк и больше никуда не уезжал.

● За это время Калачев провел за клуб 292 матча. Это четвертый показатель в истории клуба. Впереди лишь Сергей Балахнин (442), Геннадий Паровин (318) и Александр Гацкан (311).

● Вместе с «Ростовом» Калачев в 2014-м стал обладателем Кубка России, а через два года взял с командой серебряные медали чемпионата.

● 38-летний Калачев входит в тройку самых опытных футболистов Премьер-лиги. Старше могилевчанина в вышке России лишь два игрока – вратарь «Крылья Советов» Сергей Рыжиков и защитник «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Обоим в сентябре исполнится 39.

● В чемпионате России Тимофей забил за «Ростов» 24 гола. Больше него за «желто-синих» в чемпионатах России забивали лишь четыре футболиста: Александр Маслов (58), Дмитрий Кириченко (48), Михаил Осинов (35) и Роман Адамов (30).

За «Ростов», как мы писали выше, Тимофей забил больше 20 мячей. Некоторые голы получились очень эффектными. Например, точный удар в ворота «Терека» в 2011 году редакция программы «Футбол России» признала лучшим голом августа.

В еврокубках Калачев тоже раздавал. К примеру, в матче с «Аяксом». В 2016-м «Ростов» переиграл голландцев в решающем раунде квалификации (1:1, 4:1) и вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.

Ссорился и мирился с Моуринью

В 2017-м в 1/8 финала Лиги Европы «Ростову» выпало играть с «Манчестер Юнайтед». Россияне по итогу МЮ уступили (1:1, 0:1), а одним из самых запоминающихся моментов противостояния стала перепалка Жозе Моуринью и Тимофея Калачева. Как оказалось, Калачеву не понравилась жесткая игра Дэйли Блинда. В ответ на это португалец посоветовал белорусу следить за словами.

Однако после матча Калачев и Моуринью помирились, обнялись, как старые друзья, а коуч заявил, что рад, что Калачев из-за перебора карточек не сыграет на «Олд Траффорд».

Мало играет при Карпине, получил травму и решил уйти из «Ростова»

В декабре 2017 года дончан возглавил Валерий Карпин. При нем в этом сезоне Калачев играл меньше. Почему? Отсутствие на поле опытного футболиста тренер объяснял тем, что у него есть выбор игроков. В ноябре белорусу почистили мениск и произвели туннелизацию хряща. В итоге Тимофей выбыл на три месяца, и в феврале заявил, что близок к завершению карьеры.

– Стал реже попадать в основной состав, сейчас получил тяжелую травму… Это звонок, ведь здоровье – главный критерий в спорте, –рассказал Калачев прессе. – После завершения карьеры хочется нормально жить и не чувствовать болей в суставах. Плюс мне уже будет 38 лет. Кто-то и до 35 не доигрывает.Поэтому, наверное, много факторов указывают на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться. Плюс многое будет зависеть от заинтересованности клуба во мне. Карьеру точно хочу завершить в «Ростове».

Оправившись от повреждения, 5 мая он провел 68 минут в матче с «Краснодаром». После этого Калачев выходил на поле в официальных встречах еще дважды, а в четверг клуб заявил, что поединок с «Зенитом» 25 мая станет для белоруса прощальным в майке «Ростова». Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обещал Калачеву устроить масштабные проводы. Посмотрим, что это будет.