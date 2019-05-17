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Японцы создали самовосстанавливающийся аккумулятор

  • 17.05.2019, 11:12

Материал, из которого он изготовлен, обладает высокой износоустойчивостью и может самовосстанавливаться.

Группа японских ученых создала уникальную технологию для создания самовосстанавливающихся аккумуляторов. Об этом пишет EurekAlert (перевод — korrespondent.net).

В настоящее время в устройствах используются либо литий-ионные, либо натрий-ионные аккумуляторы. Оба эти типа батарей со временем теряют свою изначальную емкость из-за многочисленных перезарядок.

Это происходит из-за того, что слои аккумулятора внутри начинают разлагаться и образуют трещины, что, в свою очередь, уменьшает способность батареи заряжаться.

В какой-то момент пользователь сталкивается с необходимостью замены аккумулятора. Новая японская технология позволила ученым создать специальный восстанавливающийся материал, который увеличивает время износа батареи.

Слои этого аккумулятора удерживаются силой кулоновского притяжения, а в обычных - силой Ван-дер-Ваальса, уступающей первой по силе.

Также материал, созданный японцами, может самовосстанавливаться. Данная технология применима как в смартфонах, так и в автомобилях.


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