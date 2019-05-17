Машина убийц офицера ГАИ, скорее всего, была на номерах-дубликатах 17.05.2019, 11:25

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Журналисты разыскали владельца автомобиля c регистрационным номером, который фигурирует в деле.

Nn.by связалась с владельцем автомобиля с российским регистрационным номером «у694ор98». По информации блогера NEXTA, именно на этом автомобиле был похищен и убит 22-летний лейтенант ГАИ Евгений Потапович.

53-летний Василий Н. — уроженец Смоленской области, но имеет белорусское гражданство и живет в Витебске.

«Моя машина весь день стояла под окнами общежития, где мы живем вместе с женой. Вчера вечером пришла милиция, машину забрали. Сейчас она у них на экспертизе. Брал ли кто-нибудь машину, я не знаю. Когда я пришел, она была на месте», — заверил корреспондента владелец автомобиля.

В России распространенное явление — изготовление регистрационных номеров-дубликатов. Получается, что по стране одновременно ездит несколько «одинаковых» машин.

Чаще всего настоящий владелец авто узнает об этом, только когда ему «приходят» чужие штрафы по данным фотофиксации.