Как белорусам защититься от таксистов-хапуг 5 17.05.2019, 12:07

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Пассажир такси может отказаться от оплаты поездки с выключенным таксометром.

О правах, предусмотренных законодательством для пассажиров такси, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. С подробностями ознакомился mlyn.by.

В частности, пассажир может отказаться от оплаты поездки в автомобиле с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Он также имеет право знать информацию об услугах и их исполнителях, ориентировочную стоимость заказа, надлежащем качестве и безопасности перевозки.

Также клиент такси может провозить с собой бесплатно других пассажиров, требовать от водителя движения по кратчайшему маршруту к пункту назначения, отменить ранее сделанный заказ не позже чем за 30 минут до установленного времени прибытия автомобиля.

В салоне такси на видном месте должна находиться информационная табличка, которая содержит:

- наименование и телефон диспетчера такси (если автомобильные перевозки выполняются с использованием его услуг);

- используемые тарифы для данного автомобиля: тариф за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону, иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами.

Кроме того, в салоне автомобиля должны находиться:

- визитная карточка, содержащая сведения о водителе и его фотографию;

- информация о наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве), месте нахождения (месте жительства) и контактных телефонах автомобильного перевозчика.

«В случае отсутствия перечисленной информации или несогласии пассажира с объявленной ценой услуги (например, потребителя не устраивает стоимость посадки), пассажир имеет право до начала поездки отказаться от использования услуги такси», — говорится в сообщении ведомства.

Размер платы за услугу определяется по кассовому суммирующему аппарату, совмещенному с таксометром на основании установленных тарифов за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси (исходя из затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади), 1 км оплачиваемого пробега и 1 час оплачиваемого простоя.

В свою очередь, водителям-таксистам запрещается:

- перевозить пассажиров с неисправным или выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром(за исключением водителей автомобилей-такси, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы);

- закрывать кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, и его составные части какими-либо предметами (за исключением водителей автомобилей-такси, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы);

- требовать от пассажира плату сверх показаний кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром;

- производить посадку других пассажиров без согласия пассажира, находящегося в автомобиле-такси;

- курить во время движения автомобиля-такси.