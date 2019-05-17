Мариуш Антонович: После выборов в Литве отношения с Беларусью существенно не изменятся 17.05.2019, 12:05

Мариуш Антонович

Фото: Joanna Bożerodska

Итоги первого тура президентских выборов.

В первый тур президентских выборов в Литве вышли Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните. Третий фаворит выборов - действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис - вместе с остальными кандидатами вышел из гонки. Литовский политолог Мариуш Антонович подводит для Charter97.org итоги первого тура выборов в Литве.

- Как вы оцениваете результаты первого тура президентских выборов в Литве?

- Думаю, что результаты продемонстрировали, что литовцы плохо уязвимы для популизма, особенно в его евроскептической версии. Во второй тур прошли двое кандидатов, которые представляют элиту и политический мейнстрим. Более радикальные кандидаты, как и ожидалось, не набрали большого количества голосов. Этот тезис также подтверждается тем фактом, что референдум о сокращении числа депутатов Cейма с 141 до 121 не был успешным.

Другое дело, эти выборы показали, что литовцы не так восприимчивы к политической поддержке кандидатов другими политиками. Несмотря на большую агитацию за Саулюса Сквернялиса со стороны мэра Каунаса Матийошайтиса и мэра Друскининкай Малинаускаса, в Каунасе победила Ингрида Шимоните, а в Друскининкай - Гитанас Науседа.

- Были ли какие-нибудь сюрпризы во время выборов и если да, то какие?

- Во-первых, у Ингриды Шимоните, Гитанаса Науседы довольно большой отрыв от Саулюса Сквернялиса. Последние опросы перед выборами показывали, что Сквернялис смог сократить разрыв практически до минимума. Но результаты первого тура продемонстрировали, что Сквернялис проиграл даже в провинции, на которую рассчитывал как на свою избирательную базу. Это только еще раз подтверждает старый тезис о том, что литовцы всегда голосуют против власти.

Второй сюрприз - плохой результат Вальдемара Томашевского. Можно было ожидать результата в 4-5%, но, он собрал еще меньше. Кроме того, Томашевский, хотя и выиграл, но набрал относительно небольшое количество голосов в Вильнюсском крае, а также в польских округах. Конечно, это во многом связано с потерей русскоязычного электората. Но нельзя отрицать тот факт, что поляки голосовали за других кандидатов. При этом даже за Ингриду Шимоните, несмотря на то, что литовские поляки в абсолютном большинстве не любят консерваторов.

- По вашему мнению, у кого больше шансов во втором раунде?

- Я думаю, что шансы равны. С одной стороны, Гитанас Науседа является независимым кандидатом (это ему поможет, потому что литовцы не очень доверяют политическим партиям), у него есть поддержка регионов, а его оппонент представляет самую нелюбимую партию в Литву.

У Ингриды Шимоните также есть свои преимущества. Ее электорат наиболее мобилизован. Критическое отношение значительной части остальной части электората к Гитанасу Науседе (потому что он "элита") может привести к тому, что они не придут на выборы. Шимоните наверняка сокрушит Науседу в предвыборных дебатах. Кроме того, во втором туре не будет стратегического голосования - за Науседу проголосовало множество людей, только чтобы не победил Сквернялис. Во втором раунде эта мотивация исчезнет.

Поэтому Науседа пытается привлечь электорат других кандидатов к себе и продолжает мобилизацию нынешних избирателей, а Шимоните пытается убедить избирателей Науседы в том, что голосовать стоит за нее. Поэтому предсказать победителя в этой битве трудно.

- Как изменится внешняя (и внутренняя) политика Литвы после победы Науседы или Шимоните?

- В случае с Науседой, я думаю, что нынешний статус-кво в политике будет сохраняться. Возможно, из-за его скромного политического опыта, нынешнее парламентское большинство сможет его обмануть и изолировать, что сделает офис президента меньшим институциональным противовесом правительству и парламенту. Науседа не предвидит серьезных изменений во внешней политике, думаю, что он может только смягчить риторику в отношении России. Если Науседа станет президентом, то во внешней политике страны больше внимания будет уделяться ее экономическим и коммерческим аспектам.

В свою очередь победа Ингирды Шимоните только усилит напряженность на линии президент-правительство, президент-парламент, потому что нынешние правящие Шимоните недолюбливают. Работа правительства и парламента будет менее эффективной, вполне возможно, что в Сейме появится новая коалиция или страной будет править правительство меньшинства.

Во внешней политике можно ожидать, что Шимоните будет даже более прогерманской, чем нынешний президент, потому что во время избирательной кампании она уже встречалась с ключевыми политиками немецких христианских демократов. Также Шимоните поддерживает оригинальное написание имен и двуязычия, если это будет достигнуто, можно ожидать более серьезной перезагрузки отношений между Литвой и Польшей.

- Какие-нибудь изменения по отношению к Беларуси?

- Отношения с Беларусью существенно не изменятся. Основная проблема в отношениях с Беларусью - атомная электростанция в Островце. Только на самом деле это не литовско-белорусская проблема, а литовско-латышская и литовско-эстонская. Литва опоздала, и остановить этот завод будет невозможно. Основная задача для Литвы - убедить Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию на Островецкой электростанции, но пока Литва потерпела неудачу. К сожалению, в избирательной кампании вообще не было разговоров, и мы не знаем, какие у кандидатов есть предложения, чтобы решить эту проблему. Мне кажется, что таких предложений пока у них нет.

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