После убийства милиционера в Могилеве задержали десятки цыган
- 17.05.2019, 12:15
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Сейчас под стражей находятся почти все мужчины двух районов Могилева.
16 мая около 21.00 в районах Чапаевка и Гринева в Могилеве милиция провела рейды в домах цыган.
По словам местных жителей, с которыми пообщались журналисты «Радыё Свабода», сейчас под стражей находятся почти все мужчины. Задержания якобы связаны со вчерашним похищением и убийством милиционера.
«Мы от милиции и узнали, что в городе убили милиционера», - говорит пожилая цыганка, ее сына и внуков задержали вчера вечером. Свое имя она боится называть.
В четверг вечером она была в гостях, когда милиция в масках и с оружием ворвалась в дом и положила всех лицом в пол. В том числе женщин.
По словам этой женщины и ее соседок, милиционеры вчера пришли исключительно в дома цыган в районах Чапаевка и Гринева. Часть женщин также задержали, и они провели ночь в милиции. Потом женщин отпустили, а около 30-40 мужчин до сих пор остаются под стражей.
«Сказали, пока мы не найдем преступников, наши мужчины будут сидеть. Чтобы мы через свою цыганскую почту искали тех людей», - говорит женщина.
Она с детства живет в Могилеве и не помнит таких масштабных облав на цыган.
«Разве мы в ответе за всех людей нашей национальности?», - говорит женщина.
Цыгане говорят, что с ними обращались очень жестоко. Одному мужчине стало плохо в милиции, и его забрали в больницу.
«Нам угрожали, что не дадут здесь жить спокойно», - говорит женщина.
Чапаевка и Гринева - места проживания цыган в Могилеве. Местные жители подтверждают, что вчера вечером здесь ездило много милицейских машин. Но неизвестно, чтобы задерживали людей других национальностей, кроме цыганской.
В ответ на вопрос, правдива ли информация о задержаниях цыган в Могилеве, представительница СК Юлия Гончарова ответила:
«Совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается выяснение обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели.
Идут мероприятия, получаем максимально возможную информацию», - сказала Гончарова.
Милиционер уголовного розыска, который занимается расследованием этого дела, на вопрос про задержания цыган ответил: «Мы никаких комментариев не даем, есть тайна следствия, поэтому без комментариев».
Получить оперативный комментарий в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома и в Министерстве внутренних дел пока не удалось.