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Cтало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Зеленского

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  • 17.05.2019, 12:21
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Марош Шефчович

Шестой президент Украины примет присягу 20 мая.

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Брюсселе в Еврокомиссии.

"От ЕС будет вице-президент Шефчович", - сказали в комментарии агентству в Европейской комиссии.

16 мая Верховная рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.


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