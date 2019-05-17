Cтало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Зеленского

Cтало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Зеленского3
- 17.05.2019, 12:21
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Шестой президент Украины примет присягу 20 мая.
Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Брюсселе в Еврокомиссии.
"От ЕС будет вице-президент Шефчович", - сказали в комментарии агентству в Европейской комиссии.
16 мая Верховная рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.