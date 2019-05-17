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Казахстан потребует компенсацию за грязную нефть

  • 17.05.2019, 12:56

Загрязнено более 598 тысяч тонн нефти.

Казахстанская нефть, экспортируемая через Россию и загружаемая на танкеры в порту Усть-Луга на Балтийском море, подверглась загрязнению и Казахстан в связи с этим планирует добиваться компенсации от российского трубопроводного монополиста "Транснефть". Об этом сообщило в пятницу, 17 мая, агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра энергетики Казахстана Асета Магаулова, сообщает "Немецкая волна".

По словам Магаулова, на танкеры в российской Усть-Луге загружено 598 тысяч тонн загрязненной нефти. "Сначала компании, продавшие эту нефть, поговорят с покупателями о скидке, а затем (казахстанский оператор трубопроводов) Kaztransoil проведет отдельные переговоры с "Транснефтью", - сказал замминистра.

В нефтяных поставках из России в апреле возникли перебои после того, как в нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба" в Усть-Лугу и европейские страны, было обнаружено высокое содержание хлоридов.


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