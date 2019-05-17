Лукашенко: Основные предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе 18 17.05.2019, 13:03

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Диктатор анонсировал старт избирательной кампании.

Оптимальная дата проведения парламентских "выборов" в Беларуси будет определена в ближайшее время, однако основные предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, заявил Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

"Выборы" (парламента - прим.) предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством' должны начаться уже в августе", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании по организации и проведению предстоящих "выборов".

Как сообщалось, в апреле Лукашенко в ходе послания, предложил досрочно провести парламентские "выборы". Лукашенко предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина позднее сообщила, что предложит Лукашенко провести "выборы" в 17 ноября 2019 года.