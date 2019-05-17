Школьники в Литве отказываются работать за 400 евро в месяц 1 17.05.2019, 13:15

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Даже с возможностью бесплатно отдохнуть на море.

К лету на литовском взморье ищут работников. И чаще всего на такие вакансии откликаются молодые люди – старшеклассники и студенты. Наниматели разными способами привлекают молодежь, но на вакансии с минимальной зарплатой в 400 евро мало кто откликается, пишет gazetaby.com.

Хостел Hostel el Nido на Куршской косе в Ниде в поисках администраторов, уборщиков и горничных. Зарплата, которую там обещают – от 350 до 750 евро «на руки» в зависимости от должности и ставки. Кроме того, работникам предлагают бесплатное жилье и дополнительные услуги. Требования к соискателям – «коммуникабельность и ответственность», а остальному – легко научиться, рассказала директор хостела Виктория Скридайлайте-Сужеделене.

Спасательная служба в Неринге разыскивает спасателей для работы на пляжах. Предлагаемая зарплата – 550 евро «на руки», а также бесплатное жилье на все время работы с графиков «два через два».

Терраса Gangster Grill в Швентойи ищет официантов, барменов и помощников кухни. По словам директора заведения Каролины Аугустаускайте, зарплата зависит только от навыков и усилий – от трех евро в час до «в несколько раз больше». Она рассказала, что работой активно интересуются школьники и студенты.

Многие школьники работают на литовском взморье, но большинство компаний ищет совершеннолетних. Хотя официально работать в Литве можно с 14 лет.