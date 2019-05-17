Цугцванг Путина 1 17.05.2019, 13:32

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Для эскалации вокруг Крыма и Азовского моря есть много катализаторов.

"Будь то оккупация Крыма или гибридная война в Донбассе - ожесточенный конфликт между Россией и Украиной далек от решения. С прицелом на будущие операции Москва и вовсе открыла для себя новое пространство для конфронтации: международные воды Крыма и Азовского моря", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, (перевод - inopressa.ru) Андреас Умланд, научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции и внештатный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге.

Конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, указывает на то, что "очаг российско-украинского военного конфликта может постепенно переместиться с Донбасса к Азовскому морю", полагает эксперт. Если на море еще произойдут подобные инциденты, то это может привести к закрытию портов Азовского моря для судоходства, отмечает Виталий Кравчук, научный сотрудник киевского Института экономических исследований и политических консультаций.

Подобное развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия не только для Мариуполя и Бердянска.

"Украина располагает лишь ограниченной, местами разрушенной альтернативной транспортной инфраструктурой и не в состоянии просто перевести текущую торговлю, осуществляемую через Мариуполь и Бердянск, на другие маршруты. Эскалация в Азовском море еще больше подорвет и без того пошатнувшуюся социальную стабильность в юго-восточном регионе Украины и, вероятно, приведет к снижению экономического роста страны", - подчеркивает Умланд.

Развитию напряженности на побережье Крыма и юго-восточной Украины могут способствовать несколько одновременно действующих катализаторов, считает эксперт.

"Главным фактором, благоприятствующим возможной эскалации у Азовского моря, является запоздалая и ограниченная реакция Запада на конфронтацию в Керченском проливе, - указывает Умланд. - Запад по сей день следует "крымскому" (а не "донбасскому") режиму реагирования на растущую напряженность между Москвой и Киевом на юго-востоке Украины". На арест украинских моряков в прошлом году ЕС отреагировал нерешительно. Вместо этого Запад направил Москве множество вербальных и символических сигналов. "Такие, по сей день в основном нематериальные реакции Запада могут воодушевить Кремль на то, чтобы сместить российскую военную и прочую антиукраинскую деятельность с Донбасса к Азовскому морю", - считает автор статьи.

Вторым дестабилизирующим фактором в Азовском море и в Крыму является отсутствие международных организаций в регионе.

"На юго-востоке Украины Кремль откровенно блокирует даже минимальное присутствие невооруженных наблюдателей из ОБСЕ и других организаций, не говоря уже о вооруженной миссии ООН. Отсутствие любых важных международных организаций в Азовском море и в Крыму делает российские действия в этом регионе менее опасными и тем самым более вероятными", - говорится в публикации.

"Третьим фактором, который потенциально может смотивировать Кремль к дальнейшим авантюрным действиям между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста над Керченским проливом. (...) Этот престижный объект имеет важное политико-символическое значение для легитимации режима Путина перед населением России. Если мост - по той или иной причине - не принесет желаемого эффекта, социально-экономического подъема Крыма и его включения в экономику России, Кремль может начать искать отговорки для своей неудачи", - полагает Умланд. Тогда в качестве объяснения частичной или полной дисфункции моста Кремль может использовать эскалацию. "Возможное закрытие или вовсе обрушение моста нанесет тяжелый удар по сформированному после аннексии Крыма общественному образу путинского режима и сделает более вероятными отвлекающие маневры со стороны Кремля - включая военные", - говорится в статье.

Другой инфраструктурной проблемой является для Кремля затруднительная ситуация с обеспечением Крыма пресной водой. В 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал. Сокращающиеся с тех пор запасы воды вкупе с нехваткой электроэнергии на полуострове - "виртуальная бомба замедленного действия с потенциально масштабными экономическими и социальными последствиями для жителей Крыма".

Для решения этой проблемы Москва с 2014 года сделала мало, указывает Умланд. Если в ближайшее время проблема не будет решена, "жители Крыма будут все больше ощущать на себе последствия недостаточного водообеспечения в экономике и в конечном итоге и в повседневной жизни. Рост социальной напряженности на полуострове может дать еще один импульс сценариям эскалации. Москва, например, может попытаться взять под свой контроль закрытый на данный момент канал между Крымом и Днепром. В результате такой крупной военной операции регулярные российские войска окажутся глубоко внутри Украины, что может привести к началу новой, теперь официальной войны с участием регулярной армии (...)", - пишет эксперт.

Если Украина и западные партнеры не смогут найти альтернативные транспортные пути для торговли, предоставить надежные гарантии стабильности и работающие механизмы безопасности, "украинскому государству следует начать готовиться к постепенному упадку Мариуполя и Бердянска и сопутствующим этому тяжелым социальным, экономическим и политическим последствиям для всей Украины", - заключает Умланд.