Экономиста Сергея Чалого оштрафовали за «Чернобыльский шлях» 17.05.2019, 13:41

Фото: «Наша Ніва»

Свидетели-милиционеры даже не смогли правильно опознать экономиста на суде.

Известного экономиста Сергея Чалого оштрафовали на 255 рублей (10 базовых величин) за участие в «Чернобыльском шляхе» 26 апреля. Такое решение вынес суд Советского района Минска 17 мая, пишет tut.by.

На Сергея Чалого составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Ранее он по этой статье не привлекался, свою вину в суде экономист признал. Во время дачи пояснений отметил, что в протоколе неверно указан его маршрут: там указано, что Чалый вместе с тем колонной дошел до парка Дружбы народов.

— У меня был несколько не такой маршрут, как указано в протоколе. Я дошел до «Риги» и пошел домой, — отметил экономист.

Свидетелями в суде выступили участковые инспекторы Советского РУВД Никитенко и Лосицкий. Кроме Чалого, они среди участников акции узнали Нину Багинскую, Алену Толстую, Олега Трусова.

Лосицкий рассказал, что 26 апреля заступил на охрану общественного порядка «в гражданской одежде». У Академии наук около 17.30 часов, по данным милиционера, собралось с учетом журналистов около 55 человек. Около 18 часов собравшиеся «обозначили себя тремя флагами и одной табличкой» и начали двигаться в сторону Сурганова.

— При этом никто ничего не выкрикивал, колонна просто двигалась и дошла к парку, где стоит памятный знак жертвам Чернобыля.

— Чалый был возле Академии наук, вы видели его? — уточнил судья Сергей Шатило.

— Да, он был в зеленой куртке и красной кепке (Так был одет один из заявителей акции, глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. — Прим. примю). И он присутствовал до окончания мероприятия, в парке у памятного знака тоже был.

Чалый заявил, что он был одет не так, как описывает сотрудник милиции, и еще раз отметил, что не дошел 26 апреля до памятного знака жертвам Чернобыля.

Второй свидетель, инспектор Никитенко, тоже заявил, что Чалый в составе колонны дошел до парка Дружбы народов.

— Кто-то из сотрудников милиции обращался к гражданам, предупреждал их об ответственности за участие в несанкционированной акции? — уточнил судья.

— Нет, при мне такого не было, — ответил Никитенко.

Сергей Чалый показал судье свою фотографию с акции, где видно, что он был одет не так, как описывают милиционеры, и маршрут с карт, установленных в телефоне, который подтверждает, что экономист до парка Дружбы народов не дошел.

Судья Шатило отметил, что в вину маршрут Чалому не вменяется, а фото есть в материалах дела. В итоге экономиста оштрафовали на 10 базовых величин.