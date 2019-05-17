NEXTA: В смерти офицера ГАИ виновата и сама система 17.05.2019, 13:50

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В белорусской милиции показуха и пиар важнее, чем реальная борьба с криминалом.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA, комментируя похищение и убийство офицера ГАИ:

«Пока убийц ищут, сотрудники милиции нам пишут. Как бывшие, так и действующие. Все письма мы приводить не можем, но боли в них очень много. Главная мысль такова, что неизвестные пока убийцы - не единственные, кто виновен в трагической смерти коллеги. Виновата и сама система, в которой показуха и пиар важнее, чем реальная борьба с криминалом.

- Я бы назвал эту гибель на службе "плодом оптимизации", - рассказывает один из сотрудников. - В системе МВД сейчас катастрофически не хватает людей, из-за чего оставшимся приходится нарушать инструкции и работать с риском для жизни. Кроме планового сокращения численности, подкосила ряды и обязательная проверка на полиграфе, из-за чего, например, участковых и инспекторов ДПС стало катастрофически не хватать. Дошло до того, что стали практиковать командировки в соседние районы.

Почему же белорусские милиционеры так массово "срезаются" при тестировании на полиграфе? Это нам объяснил другой сотрудник, также пожелавший остаться неизвестным.

- Работаю участковым в небольшом городке, и там, где по штату положено 12 человек на участок, нас только двое, - пишет он. - Мы буквально спим по 3-4 часа в сутки, потому что надо не только со всеми делами разобраться, но и кучу бумажек заполнить, все перепроверить. Иначе - взыскания. И нам понятно, почему убитый парень поехал на разбирательство один - просто потому, что на таких молодых и скидывают всю трудную и грязную работу. Напарника, который "постарше" по званию и опыту, отправлять с ним никто не станет. А с полиграфом всё очень просто: это последствия любых попыток оставаться человеком. К примеру, иногда остановленный за мелкое нарушение водитель на трассе "делится" с сотрудником ГАИ 4-5 литрами бензина или солярки. Это не взятка - просто топлива выделяют недостаточно, чтобы выполнять всю работу. Но при проверке на полиграфе сразу возникают подозрения, и со службой приходится расставаться.

Кроме того, отмечают милиционеры, под "оптимизацию" подпадает именно "уличная пехота" - те, кто непосредственно должен бороться с преступностью и защищать граждан. Идеологов, пропагандистов, финансистов, тыловиков, великих специалистов по перекладыванию бумажек и матерным крикам на подчиненных сокращения по-шуневичски почему-то коснулись менее всего. Непосредственный результат такой кадровой политики все мы вчера видели. Впрочем, те, кто принимает решения, сами под пули не лезут и в одиночку пешком по шоссе не ходят, а сидят в уютных штабах», - отмечает NEXTA.