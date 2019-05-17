Фотофакт: Оптическая иллюзия со столбом разделила один город на два 1 17.05.2019, 14:08

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Иллюстрационное фото

Снимок, будто склеенный из разных фрагментов.

Пользователь Reddit под ником morphdarko обнаружил оптическую иллюзию на городском пейзаже Аддис-Абебы. Снимок, будто склеенный из разных фрагментов, привел юзеров в восторг, пишет lenta.ru.

Житель столицы Эфиопии сделал фото во время прогулки. Он заметил, что из-за игры света правая сторона фотографии кажется светлой, а левая — темной. По случайному совпадению, на стыке двух «частей» снимка оказался столб. Из-за этого создалась иллюзия, будто кадр склеен из двух разных фотографий.

Фото: morphdarko / reddit

Изображение двух «миров» привело юзеров в восторг. Автор пояснил, что в Аддис-Абебе проходил «день без автомобиля», и все вышли на улицы прогуляться. «У меня было странное чувство (все пешком и нет шума от машин) — от места, где я стоял, казалось, все шло к свету», — поделился фотограф.

Многие пользователи писали, что им пришлось долго вглядываться в снимок, чтобы понять, что он цельный. «Это сводило меня с ума, пока кто-то не объяснил мне, что это иллюзия», — заявил один комментатор.

Некоторые задавались вопросом о природе этого феномена. Оказалось, что это граница более и менее освещенных объектов совпала со столбом-разделителем. «Иллюзия разрушается, когда вы смотрите вниз на столб и вверх по облакам», — заключили пользователи.