Власти решают cудьбу белорусских пенсионеров с учетом своих интересов 2 Михаил Пастухов

17.05.2019, 14:21

МИХАИЛ ПАСТУХОВ

Подавляющая часть пенсионеров получает крошки из общего пенсионного фонда.

Такой вывод пришлось сделать по итогам первого форума сеньорских (пенсионерских) организаций стран «Восточного партнерства» и Европейского союза. Он прошел в Минске 24—25 апреля.

В форуме приняли участие делегации от Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Беларуси, Грузии, Бельгии, Германии и Нидерландов, а также двух крупнейших сеньорских инициатив (European Seniors’ Union и AGE-Plartform).

В странах Европы сеньоры-пенсионеры — это уважаемые и самодостаточные люди. Они имеют пенсию, которая позволяет им ни в чем себе не отказывать. У них есть комфортабельное жилье и авто. Многие продолжают работать. Некоторые посвящают себя политике, а некоторые участвуют в деятельности сеньорских организаций.

Для сведения: в странах ЕС успешно действует Европейский сеньорский союз, который является зонтичной структурой пенсионерских организаций Европейской народной партии.

ЕС в мае 2009 года создал программу «Восточное партнерство», в рамках которой оказывает финансовую помощь развитию такого сотрудничества. Однако до пенсионеров очередь пока не дошла. К тому же не во всех странах «Восточного партнерства» созданы сеньорские организации. Например, в Беларуси неформальное объединение пенсионеров «Наше поколение» не может получить официальный статус на протяжении 10 лет. Министерство юстиции отказало в регистрации инициативной группе под руководством Татьяны Зелко. Именно ее команда организовала этот форум.

Мне довелось послушать выступления представителей Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины. По уровню жизни пенсионеров мы с ними в какой-то мере друзья по несчастью. Большинство «сеньоров» в названных странах влачат жалкое существование. Средние размеры пенсий составляют примерно 100—200 долларов. Возраст выхода на пенсию в этих странах подняли до 65 — 60 лет.

К сожалению, многим пенсионерам в постсоветских республиках приходится только мечтать о том уровне, который достигнут в ЕС, а также о том статусе, который имеют европейские сеньоры. Одним из проявлений такого статуса является активность и организованность тамошних пенсионеров. Они продолжают участвовать в политической и общественной жизни, отстаивают свои права, влияют на свои парламенты и правительства.

Участников форума впечатлила программа помощи пенсионерам, предложенная сеньорской организацией из Армении. Она основана на Мадридском плане действий по проблемам старения, который был принят Всемирной ассамблеей пенсионеров 8 — 12 апреля 2002 года.

Армянские пенсионеры, в частности, ставят своей целью повышение размера пенсий и доведение ее низшего размера до бюджета жизнеобеспечения (примерно 200 евро). Они выступают за создание центров пожилых людей во всех населенных пунктах, а в крупных городах — во всех кварталах. Пенсионеры также требуют обеспечить необходимую численность социальных работников для нуждающихся в уходе пенсионеров. Еще они хотят создать при помощи государства сеть университетов для «золотого поколения».

Белорусские участники форума прочувствовали разницу с представителями сеньорских организаций из Грузии, Армении, Украины. Выступающие из этих стран свободно обсуждали проблемы развития пенсионного законодательства. Они развивают сотрудничество с правительствами своих стран.

К сожалению, белорусским «сеньорам» об этом только приходится мечтать. Власти решают их судьбу с учетом своих интересов. Забота о пенсионерах проявляется по остаточному принципу. При этом подавляющая часть пенсионеров получает крошки из общего пенсионного фонда, в то время как привилегированная часть (государственные служащие, военнослужащие и приравненные к ним лица) получает в несколько раз большие выплаты из государственного бюджета. Почему такое неравное отношение к пожилым людям? Где социальная справедливость? Почему размеры пенсий белорусов находятся на таком низком уровне (ниже 40% от среднего заработка)?

Очевидно, что Беларусь не должна плестись в хвосте стран—членов «Восточного партнерства» в области пенсионного обеспечения. По примеру этих стран нам надо скорее и смелее проводить назревшие преобразования. Для начала следует начать полноценный диалог с правительством о путях пенсионной реформы, а за основу взять Мадридский план действий по проблемам старения 2002 года.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»