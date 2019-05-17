Крупнейший независимый НПЗ в России остановил работу 17.05.2019, 14:26

Фото: annpz.ru

Налоговый маневр в нефтяной отрасли достиг первых результатов.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли, который с 2018 года проводит правительство РФ, достиг первых существенных результатов, пишет finanz.ru.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области - крупнейший в стране НПЗ, не входящий ни в одну из вертикально интегрированных сырьевых корпораций, - остановил работу.

«Транснефть» прекратила поставки нефти на завод и исключила его из плана отгрузки на май, сообщил утром в четверг ТАСС официальный представитель корпорации Игорь Демин.

Вечером того же дня завод отключили от доступа к торгам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). НПЗ не исполнил обязательства: заключив сделки на продажу 1,02 тысячи тонн дизельного топлива, не смог поставить продукцию, объяснили на бирже.

Фактически предприятие выведено из эксплуатации полностью, рассказали «Ведомостям» источники, в числе которых контрагент, чиновник и человек, близкий к кредиторам завода.

В апреле у компании почти полностью иссяк оборотный капитал, и нефть закупать стало не на что.

В конце 2018 года компании помог Сбербанк, выдавший НПЗ 10 млрд рублей кредита направивший руководить предприятием своего представителя - Максима Андриасова, которому было поручено вывести НПЗ из кризиса.

Но в январе-марте завод работал на треть мощности, и доходов не хватило, чтобы оплачивать долг. В начале мая VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) подала иск к НПЗ в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы предприятия на 225 млн евро.

«Предприятие прибыльное, но прибыли не хватает, чтобы возвращать долги», - говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Финансовые проблемы НПЗ, собственники которого активно вкладывались в модернизацию, что позволило начать выпуск бензина класса Euro 5 в объеме 800 тысяч тонн в год, обострились после того, как правительство увеличило налоговую нагрузку на отрасль и одновременно потребовало заморозить розничные цены.

В апреле стало известно, что завод может быть продан государственная нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR, которая получит 100% активов нынешнего собственника НПЗ - New Stream Group Дмитрия Мазурова, в том числе нефтяные месторождения в Оренбургской области (Могутовское, Воронцовское и часть Гремячевского).

Одновременно, как предполагалось, покупатель возьмет на себя долг New Stream Group, составляющий 3 млрд долларов. Но переговоры сорвались.