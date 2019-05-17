В Минске пройдет показ финальной серии «Игр престолов» на белорусском языке 17.05.2019, 14:37

Показ пройдет в Минском планетарии, а видео будет транслироваться на купол здания.

24 мая видеосервис VOKA совместно с AMEDIATEKA организует закрытый показ финального эпизода знаменитой фэнтези-саги «Игра престолов» в белорусской озвучке, сообщили Сharter97.org организаторы.

Чтобы получить пригласительный билет на мероприятие и увидеть финал самого популярного сериала в мире на белорусском языке, нужно заполнить заявку. Мистический показ пройдет в Минском планетарии – видео будет транслироваться на купол здания.

Для фанатов запланированы активности по мотивам 8 сезона саги с фирменными призами. Необычная атмосфера позволит зрителям по-настоящему почувствовать себя в центре событий.

Чтобы попасть на показ, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке. Заполняя анкету, потенциальным зрителям стоит уделить особое внимание вопросу «Почему именно ты должен(на) попасть на показ последней серии «Игра престолов»?» – опираясь на эти ответы, организаторы выберут 50 самых преданных фанатов саги, чтобы пригласить их на атмосферный киносеанс под куполом. Ссылка на регистрацию будет действительна до 19 мая включительно. 20 мая участники показа получат личные уведомления от организаторов с подробной информацией о мероприятии.

Финальный сезон «Игры престолов» на белорусском языке полностью доступен на VOKA в подписке AMEDIATEKA, а последний эпизод появится на видеосервисе через несколько часов после премьеры.

«Игра престолов» – это культовый фэнтези-сериал по мотивам серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Первые серии появились на экранах в 2011 году. За восемь лет существования сериал был номинирован в общей сложности на 381 позицию различных премий и был удостоен победы в 244 из них. По данным Forbes, финальную серию седьмого сезона по кабельному телевидению посмотрело более 16 миллионов человек – тем самым сериал побил мировой рекорд по количеству одновременных подключений к трансляции. Согласно позиции авторов, восьмой сезон сериала станет заключительным. VOKA – это видеосервис, который позволяет смотреть новые и любимые фильмы, сериалы, онлайн-трансляции, а также около 120 телеканалов на любом устройстве абонентам любой сети.