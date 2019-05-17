В Польше вышел скандальный фильм о проблеме педофилии в Костеле 17.05.2019, 14:51

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Польские медиа о фильме «Только никому не говори» и его героях.

Обзор прессы подготовила украинская служба Польского радио.

Журнал «Wprost» публикует интервью с автором документальной ленты, а «Gazeta Wyborcza» пишет о фигуре священника Францишека Цыбули, который был тайным сотрудником Службы безопасности.

«Этот фильм разбил меня эмоционально», - признается в интервью с еженедельником «Wprost» автор документального фильма «Только никому не говори», польский журналист Томаш Секельский.

Фильм посвящен проблеме педофилии в польской Церкви, его герои - это жертвы священников-педофилов, которые рассказывают о несправедливости, которую с ними совершили служители Бога, а также сами священники, которые признаются в своих преступлениях.

Священников записали скрытой камерой, большинство жертв показали свои лица.

«Жертвы педофилии, которые со мной разговаривали, говорили, что после того, как они рассказали свою историю, почувствовали облегчение», - говорит Томаш Секельский. Журналист говорит, что после того, как он завершил работу над фильмом (стоит сказать, что средства собраны на краудфандинговой основе), зарекался, что больше не будет трогать эту тему - настолько тяжелые эмоции ее сопровождали. Но сейчас Секельский получает тысячи писем от других жертв священников, и постепенно меняет мнение.

В разговоре с еженедельником журналист отмечает, что жертвы педофилов в сутанах не знали даже где искать справедливости и помощи, а польский Костел «прятал и прячет мусор под ковер».

«Я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы это изменилось, но для самой Церкви было бы лучше, чтобы рассчитаться со своими грехами как можно скорее».

Издание «Gazeta Wyborcza» пишет об одном из «героев» фильма Секельского - священнике Францишеке Цыбуле, который был исповедником Леха Валенсы, и, как оказалось, сотрудником коммунистических спецслужб.

«О сексуальном использовании несовершеннолетних Цыбулей рассказывает одна из его жертв, сегодня - взрослый человек, В 1990-е годы он был 12-летним мальчиком, а Цыбуля считался одним из самых влиятельных людей в Польше», - пишет издание.

Газета рассказывает, кем был Францишек Цыбуля и как дошел до позиции, которую имел во время президентства Леха Валенсы. «Политическое влияние священника Цыбули усилило интерес СМИ к этой фигуре. Оказалось, что эта фигура есть в списке тайных сотрудников спецслужб ПНР. Его папку, правда, уничтожили, но удалось установить, что в 1969-90 годах он сотрудничал с СБ под псевдонимом «Франек». Сотрудничество с СБ Цыбуля начал в 1969 году, когда Лех Валенса женился, а перед женитьбой тогдашний электрик Гданьской судоверфи выбрал своим исповедником именно священника Францишека Цыбулю. Свое сотрудничество с коммунистическими спецслужбами священник отрицал до конца, до смерти в феврале 2019 года.