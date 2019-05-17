«Динамо» подписало главных близнецов белорусского спорта 17.05.2019, 14:55

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Хоккеисты всю жизнь играют в одном звене.

В минувшем сезоне в минском «Динамо» играли братья Костицыны. И если Сергей точно продолжит карьеру в клубе, то с Андреем пока вопросы. Но без братьев «зубры» точно не останутся – в четверг команду пополнили близнецы Сергей и Александр Малявко.

Пока братья осваиваются в новом клубе, вспоминаем самое интересное из их жизни, пишет «Трибуна».

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Читали стихи друг за друга и разыгрывали девушек

Даже сейчас братьев Малявко различить очень сложно (у одного есть родинка на щеке, у другого нет, кто-то советует смотреть на размер горбинки на носу, но это нечто). А в детстве сделать это было почти невозможно.

– С годами сыновья становятся все более непохожими друг на друга. А в детстве были как две капли воды, – вспоминала мама хоккеистов Татьяна Юрьевна. – Прохожие оглядывались, любуясь на совершенно одинаковые лица малышей. Я различала их по голосу, по мимике, по одной мне понятным признакам. Саша и Сергей были сходны характерами, привычками. Не обижали друг друга. Разве что в годовалом возрасте малыши пинали друг друга ножками, и пришлось купить вторую кроватку.

В школе мальчики иногда пользовались сходством. Сергею лучше давались гуманитарные науки – он проверял сочинения брата. А Александр мог решать за близнеца задачки по математике. Пару раз будущие хоккеисты рассказывали стихи друг за друга. Но уже в университете старались таким не промышлять: было стыдно. Иногда, правда, жизнь заставляла. Однажды Сергей сломал руку, а Александр сдал за него зачет по социологии.

Еще одна излюбленная забава братьев – подшутить над девушками: один брат мог прикинуться другим. Но со временем спутницы близнецов привыкали к таким хохмам и могли отличить возлюбленных даже по голосу в телефонной трубке.

Путали парней и в хоккее. Был случай, когда Сергея удалили вместо брата, а однажды судья-информатор после шайбы Александра объявил автором его близнеца. Тренерам тоже было тяжело различать братьев. Обычно они заранее интересовались у них, как это можно делать. Дмитрий Кравченко, когда тренировал «Неман», выходил из ситуации просто: называл любого из встреченных Малявко Сашей-Сережей.

Сейчас Сергей и Александр не стремятся быть слишком похожими друг на друга, но все же иногда появляются в одинаковой одежде. Порой в такие моменты случаются казусы. Как-то близнецы пришли на медосмотр. Александр открыл дверь в один из кабинетов, а врач сказал ему: «Ты уже заходил».

И даже машины у братьев одинаковые – Volkswagen Tiguan. Характеристики авто – объем двигателя, тип коробки, цвет – абсолютно идентичны.

Играют в одном звене и не могут друг без друга

В хоккей братьев привел отец. Поначалу оба действовали в защите, но тренер Александр Полицинский решил попробовать близнецов в атаке. Иногда Сергею и Александру приходилось разлучаться – такова спортивная жизнь.

– Если честно, тянет быть вместе с братом – в одном городе, в одной команде играть, – рассказывал Александр Малявко. – Помню, когда Серега поехал в «Минские зубры», я всё к нему стремился. И пробился, приехал. А когда из «Лиды» брата забрали в «Неман», я около месяца ходил грустный. Спасало лишь, что Серега Боголейша был рядом. Скучал по брату. Потому что всю жизнь мы с ним вместе.

В «Немане» братья играли в одном звене. Даже номера состояли из одинаковых цифр: у Сергея был 38-й, а на спине Александра красуется 83-й. Их братья выбрали еще в «Минских зубрах». Как-то тренировавший «Неман» латыш Айгарс Ципрусс хотел развести близнецов по разным тройкам, но за них вступился нападающий Алексей Широков. Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко тоже не стал разлучать форвардов: на дебютном чемпионате мира оба играли в одном сочетании с партнером по «Неману» Артемом Кислым. Александр вспоминает, что в разных тройках они с братом выходили только в МХЛ.

На льду братья друг за друга стоят горой. Однажды Александру досталось в игре с «Лидой» – на помощь сразу же пришел Сергей.

– Я даже не смотрю, где брат находится. Бросаю шайбу не глядя. И он оказывается там, где нужно, – говорил Сергей.

– Мы умеем чувствовать друг друга, можно сказать, спиной. Отдаю пас назад не глядя. Знаю, что следующий удар сделает брат и поведет шайбу дальше, – рассказывал Александр.

Свободное время братья также проводят вдвоем. Даже учились вместе: сначала окончили БГУФК, а потом поступили в магистратуру Московского гуманитарного университета на специальность психология.

Их сестра мечтает попасть на Олимпиаду

Семью Малявко смело можно назвать спортивной. Родители Сергея и Александра закалялись по системе Иванова и обливались ледяной водой. Мать хоккеистов Татьяна Юрьевна занималась гандболом и бегом, а отец Александр Владимирович играл в футбол. Не отстает от старших братьев – разница в возраста пять лет – и сестра Лидия.

Уже в четыре года девочка уверенно стояла на коньках. Часто приезжала на тренировки вместе с братьями и выходила на лед. Лида занималась фигурным катанием и шорт-треком, а в свободное время часто ходила играть в хоккей с отцом и близнецами. Хоккейной «школой» для нее стал семейный гараж по улице Суворова.

– Мы уходили на занятия, а сестренка часами забивала шайбу в «ворота» на двери гаража, мы потом удивлялись, как она так преуспела в ловкости рук и меткости, – рассказывал Александр Малявко.

Когда Лиде было 14, ее звали в «Торнадо» из Московской области, но родители не отпустили юную хоккеистку. А уже в следующем году она перешла в первую белорусскую женскую команду – минскую «Пантеру». Но клуб просуществовал недолго – в 2014 году все же пришлось ехать в Россию. Сперва Малявко играла в можайской «Комете», а сейчас выступает за красноярскую «Бирюсу». В сезоне-2018/19 гродненский форвард набрала 15 (10+5) очков в 17 матчах и стала шестым бомбардиром команды, при том, что опередившие ее хоккеистки провели в два раза больше игр.

Лидия не скрывала, что стремится попасть в сборную России. Гражданство страны-соседки она получила в 2016 году, а в 2017-м выиграла Универсиаду с россиянками.

– К сожалению, в Беларуси женский хоккей просуществовал лишь пару лет, но я надеюсь, что когда-нибудь белорусские девушки смогут выйти на лёд в составе сборной, – говорила Лидия в 2017 году.

Братья признавались, что их сестра мечтает сыграть на Олимпиаде. С основной сборной России Лидия пока съездила только на ЧМ-2017 и в пяти матчах очков не набрала. В Пхенчане олимпийские атлеты из России обошлись без натурализованной белоруски. Но, похоже, не все так печально. На официальном сайте Олимпийского комитета России гродненка значится как кандидат в олимпийскую сборную.

Дебютировали за сборную в Казахстане

Минувший сезон для братьев сложился успешно. В «регулярке» оба были в числе лидеров «Немана», а в плей-офф стали лучшими бомбардирами команды, набрав по 10 очков. На близнецов обратил внимание Андрей Сидоренко. На чемпионат мира поехала целая гродненская тройка – единственное, вместо Павла Боярчука с Малявко играл Артем Кислый.

Не сказать, что четвертое звено феерило, но со своей работой справлялось. Сергей забросил важную шайбу в матче с литовцами. Тройка часто играла в меньшинстве, а в равных составах порой запирала даже казахов, хотя традиционно четвертые звенья все-таки больше нацелены на оборону. Работоспособность братьев отдельно отметил Сидоренко.