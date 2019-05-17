Уильям Браудер: Россия перешла слишком много рубежей 3 17.05.2019, 15:09

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Уильям Браудер

Фото: AFP

Как американский финансист лоббирует «закон Магнитского» в Германии.

Россия, где Уильям Браудер был дважды заочно осужден, разыскивает его через Интерпол, Германия приглашает его в свой парламент, и передвигается по Берлину он один и без охраны - американский финансист Браудер провел 24 часа в столице Германии, лоббируя принятие в бундестаге закона, аналогичного американскому "акту Магнитского".

Речь идет о персональных санкциях со стороны Вашингтона против тех, кто, как считают в США, замешан в коррупции и уличен в нарушении прав человека. Браудер говорит, что настроение в парламентах европейских государств меняется - и меняется оно не в пользу России. По его словам, позиции в отношении России правительств двух ключевых стран Европейского Союза - Германии и Франции - становятся все жестче, а это значит, что шансы на принятие национальных законов наподобие "акта Магнитского" в США растут, пишет "Немецкая волна".

Восприятие России в Европе меняется

Это далеко не первый визит Браудера в Берлин с лоббистскими целями. "Я приезжаю уже несколько лет и в последнее время вижу, что Россия перешла уже столько границ, что некоторые люди, которые раньше боролись за то, чтобы "понять Россию", исчезли, - заявил он в интервью DW. - Теперь в Европе распространен более жесткий взгляд на то, как ведет себя Владимир Путин. А "акт Магнитского" - это один из немногих политических инструментов, который у нас есть".

По его мнению, восприятие России в общественном мнении и политических кругах Германии меняется, и депутаты бундестага стали внимательнее относится к нарушениям прав человека. Но вот в самом бундестаге его депутаты настроены гораздо менее решительно.

Перспективы принятия немецкого "закона Магнитского" комментируют сдержанно. В комитете по правам человека отмечают, что подобный закон - если и будет когда-либо принят - вполне может быть назван иначе, без упоминания погибшего в московской тюрьме Сергея Магнитского - аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Браудера Hermitage Capital Management.

Без фамилии Магнитского в названии

Председатель парламентского комитета по правам человека, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) в интервью сообщила, лично она приветствовала бы принятие подобного закона бундестагом, но при этом реалистично относится к дебатам по этому поводу.

"Вопрос в том, должен ли такой закон называться "законом Магнитского", - поясняет она. - Наша цель - принять закон о санкциях против конкретных лиц, которые нарушают права человека. И в конечном итоге важнее, чтобы такой закон был бы принят в принципе, чем спорить о том, чье имя он будет носить. Потому что это может помешать принятию закона".

Газопровод для консерваторов важнее?

В партии "зеленых" сомнений еще больше. Там уверены, что правящая в стране коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов не оставляет "закону Магнитского" никаких шансов. И дело не только в исторических связях между Германией и Россией, но и в элементарных экономических интересах.

По оценке представителя "зеленых", члена парламентского комитета по внешней политике Омида Нурипура (Omid Nouripour), правящая коалиция не решается на подобные шаги по разным причинам. "Браудер прав, - соглашается депутат. - Но правящей коалиции не хватит смелости. И все дело в странной политической культуре, которая сводится к тому, что мы не хотим провоцировать Россию".

С одной стороны, продолжает Нурипур, политика социал-демократов в отношении России, увы, имеет мало общего с реалиями 21-го века веком: "Она опирается на восточную политику Вилли Брандта (Willy Brandt), которая для своего времени была абсолютно правильной в отношении Советского Союза 1970-х, но абсолютно непригодна для России образца 2019 года".

А с другой стороны, "ХДС и вовсе думает о том, как бы построить трубопроводы типа "Северного потока-2", хотя все знают, что этот проект подрывает европейское единство", полагает депутат. Так что шансы на "закон Магнитского" в Германии близки к нулю, посетовал он.

Глобальный закон памяти российского аудитора

Но Уильям Браудер не был бы американцем, если бы не верил в собственный успех. Он убежден, что рано или поздно европейские страны примут "закон Магнитского" - и цитирует убитого оппозиционера Бориса Немцова, который называл американский "акт Магнитского" самым "пророссийским законом", принятым за рубежом.

По словам Браудера, Немцов сыграл ключевую роль в лоббировании "акта Магнитского" в американском Сенате. Его дело продолжает сегодня другой оппозиционный политик - Владимир Кара-Мурза, сопровождавший Браудера в Берлине. Сам Браудер напоминает о том, что "акт Магнитского" касается не только России, а применим к коррупционерам и тем, кто замешан в нарушении прав человека по всему миру - "будь то Саудовская Аравия, Китай или Венесуэла".

По его словам, хотя закон и носит имя погибшего российского аудитора, это глобальный законодательный акт: “И было бы странно, если в США, Канаде и Великобритании будет "акт Магнитского", а в Германии - нет”.

Переговоры в немецком бундестаге - это часть кампании Браудера по лоббированию "акта Магнитского" в Европе. Он уже встречался с депутатами Национального собрания Франции, а на следующей неделе отправится с аналогичной миссией в Скандинавию. Память о Сергее Магнитском, говорит он, не дает ему покоя.