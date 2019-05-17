Украина создала на границе с Беларусью «егерскую бригаду» 5 17.05.2019, 15:19

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Соединение сухопутных войск ВСУ предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.

В составе Вооруженных сил Украины появилась новая и довольно экзотическая бригада — 61-я отдельная пехотная егерская бригада (61-я ОПЕБр). Это соединение сухопутных войск ВСУ, которое предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.

«В соответствии с совместной директивой Минобороны Украины и Генштаба ВСУ от 25 апреля 2019 года, 61-я отдельная пехотная бригада Корпуса резерва была переведена в боевой состав как 61-я отдельная пехотная егерская бригада с главной целью усиления обороны Украины на северной границе», — сообщило командование воинской части на своей странице в Facebook.

Сама бригада как военная единица появилась в 2015 году, когда ее создали как 61-ю отдельную мотопехотную бригаду в составе Корпуса резерва.

Командование бригады сообщает, что ее состав будет комплектоваться только военнослужащими контрактной службы с опытом боевых действий или гражданской деятельности, родственной специфике бригады: охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств и тому подобное. При этом приоритет будет предоставляться военнослужащим Сил Специальных операций (ССО) и военной разведки — то есть своеобразный лесной спецназ.

Как пишет украинское издание «Деловая столица», «необходимость создания егерской бригады продиктована требованиями времени».

«Как известно, на севере Украина граничит с Беларусью, общая граница с которой составляет 1084 километра преимущественно лесной и болотистой местности. И хоть сама по себе Беларусь никаких угроз Украине не несет, однако она позволяет (добровольно или под давлением — не важно) российским войскам чувствовать себя на своей территории как дома», — отметили в СМИ.

Как сообщал сайт Сharter97.org, на территории заказника «Ольманские болота», находящегося в приграничном с Украиной Столинском районе Брестской области, ведутся работы по постройке и модернизации дорог, которые могут быть использованы в военных целях.