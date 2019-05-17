Пенсионер из Минска: Дадим бой бюрократам! 4 17.05.2019, 15:31

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Зайдите в кабинеты работников энергетики — бумаги лежат под столами, ногами, на шкафах.

1 сентября 2018 года по БТ показали семью — муж, жена, трое детей живут в XXI веке без света. И это в Пуховичском районе Минской области. Не могут, оказывается, подключить! Вот это и есть характеристика наших безответственных бюрократов, пишет пенсионер из Минска О. Хруцкий для сайта «Свободные новости».

Мне лично было очень обидно на это смотреть, потому что еще в 1964 году я был ответственным по республике за электрификацию всех поселений, где более 10 домов. У меня до сих пор (а мне уже за 85) стоят перед глазами слезы радости людей, когда включали свет в поселке.

А всего-навсего нужно было, как раньше в СССР, какому-нибудь помощнику президента дать команду отключить свет главе администрации Пуховичского района до тех пор, пока семье с тремя детьми его не подключат.

Когда-то я прочитал статью о Минэнерго. Согласен с автором: министерским чиновникам не до нас, простых людей, как, впрочем, и до всех энергетиков страны. Назначили нового министра, но серьезных решений по многим проблемам не принимается. Вот, скажем, пришел бы министр да постоял бы полдня вместе с коллегами, пока не подпишут акт о готовности к зиме. Но подготовка к зиме считается внутренним делом предприятия. А вот техника безопасности — это да. Чтобы себя загрузить, ввели в практику раз в год у энергетиков принимать экзамен по ТБ. Ведь на автодорогах нарушений ПДД больше, чем в энергетике, так там ввели проверку технического состояния автотранспортных средств... Как было бы хорошо: пришел представитель энергонадзора, проверил соответствие электросхемы проектной документации. Дал замечания… Но на это у них не хватает ума.

Много разговоров идет об АСКУЭ. Затрачено много средств, а толку никакого. Сегодня можно показания всех электросчетчиков вывести на пульт энергосбыта (расчетного центра). Мной такие электросчетчики были разработаны и внедрены в России. Для эксперимента поставили их в Москве и Химках в 100 домах и вывели показания на пульт. В 50 квартирах сняли показания вечером, а потом утром. Определили, кто занимается воровством, и следующим вечером накрыли их с поличным.

Об этом 15 лет тому назад я доложил нашему министру энергетики у него на приеме. Как только образовалось министерство, я передал в техуправление несколько передовых методов внедрения АСКУЭ. Но проблема прежняя: нет четкой системы контроля за экономным расходованием электроэнергии. В СССР раз, а то и два раза в год проверяли техдокументацию по электроснабжению предприятия. Выявляли, к примеру, почему стоит электродвигатель 100 кВт, а можно поставить 20 кВт.

Стыдно смотреть, как сегодня в сельской местности начали вешать на столбах ящики с электросчетчиками. А зайдите в кабинеты работников энергосбыта, энергонадзора и других служб — бумаги лежат под столами, ногами, на шкафах... Звенья одной цепи.

Вот еще пример отношения руководства министерства к низовому звену энергетиков. Идет отчетное собрание ассоциации «Возобновляемая энергетика». В качестве гостей замминистра энергетики и два депутата парламента. Собрались энтузиасты, влюбленные в свою специальность — энергетику. Приглашенные чиновники послушали отчетный доклад, собрались и ушли. Им не интересно, о чем будут говорить люди низового звена! Депутаты — понятно, им для формы, а не для дела. У них главное, как и было ранее: высокий оклад, иногородним — остаться в Минске, а минчанам — найти потом работу хорошую. А вот замминистра… Смотреть и слушать нас, энергетиков, о чем мы говорим, как живем, не хочется. Вот что значит назначить на должность чиновника, который окончил машиностроительный институт не по профильной специальности.

Еще в 1975 году я выступал на совещании в президиуме АН СССР, где было решено, что нужно использовать электроэнергию более энергично в сельской местности. Я предлагал внедрять напряжение 660В, а не 380В, что даст большую экономию. Еще в 50-х годах я участвовал в практическом внедрении этих самых 660В в угольной и металлургической промышленности. Наш Солигорск и сейчас работает на 660В. Об этом я тоже доложил нашему руководству, но…

Предлагаю создать общественный совет энергетиков. Заводилами в этом вопросе должны стать главные энергетики заводов-гигантов, а пригласить туда нужно старейших специалистов. И тогда мы дадим бой бюрократам!